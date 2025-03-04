Köymen: "Ramazan hoşgörü ve bereket getirsin"

Ramazan dolayısıyla iftar programına katılan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, "Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Ramazan hepimize hoşgörü ve bereket getirsin, her şeyden önce. Evet, Ramazan ayı gerçekten içinden geçtiğimiz zor şartlarda hoşgörünün, birbirimizle dayanışmanın, bereketin, bolluğun olduğu bir dönemin başlangıcı olsun. Dayanışma duygularımızın geliştiği bir dönem olsun, her şeyden önce. Özellikle bu yöre derneklerimizin yaptığı çalışmalar bizler için çok kıymetli, yerelde de. Bir dayanışma örgütlenmesi aynı zamanda, bilgi, birikimlerimizi birbirimize aktardığımız dernekler, yapılar bunlar. Ben hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar Allah kabul etsin." dedi.

Aşevinden günlük sıcak yemek

On bir ayın sultanı Ramazan’da ihtiyaç sahibi aileleri de unutmayan Maltepe Belediyesi, içerisinde kuru bakliyat, çay, şeker gibi temel gıda maddelerinin yer aldığı gıda kolilerini de vatandaşlara ulaştırmaya başladı. Zümrütevler’de bulunan, yine kendisine bağlı aşevinden vatandaşlara günlük sıcak yemek desteğinde de bulunulmaya devam ediliyor.