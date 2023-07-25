Bursa'nın Gölyazı bölgesinde ailesiyle piknik yaparken yaşanan trajik olayda, 30 yaşındaki Sabri Karakaş, mangal jelinin alev alması sonucu vücudunda ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Mangalı parlayan alevler içinde kalan genç adam, hızla göle atlayarak kendi canını kurtardı. Ailesinin çabalarıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne getirilen Karakaş, burada tedavi altına alındı. Vücudundaki çeşitli yanıkların tedavisi için ameliyat geçiren hasta, şu anda hastanenin yanık merkezinde tedavisine devam ediyor.

Sabri Karakaş, ailece keyifli bir gün geçirmek için göl kenarında mangal yapmaya karar vermişlerdi. Ancak kullanılan mangal jeli, trajik bir şekilde patlayarak alevlere dönüştü. Karakaş, panikle üzerine döktüğü jelin aniden alev almasıyla çevresindekilerin uyarıları üzerine göle atladı. Alevlerin yol açtığı acıyla çevredekiler tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Olayın mağduru olan Sabri Karakaş, yaşadığı korku dolu anları şu şekilde anlattı: "Ailecek bir göl kenarında mangal yapalım dedik. Odunlarla beraber mangalı yaktık. Daha sonra kömür attığım zaman mangal söndü sandım. Üzerine mangal yakıcı jeller var. Yanımızda onlardan vardı. Ondan dökmek istedim. Daha önce birkaç kere kullanmıştım. Döktüğüm anda nasıl olduğunu anlamadan içine alev karıştı galiba bir anda patladı elimde. Ne olduğunu anlayamadım zaten olayın şoku ile çevredekiler yanıyorsun dediler. Bunu duyunca en yakın yerden kendimi göle attım. Aile seslendim hemen beni hastaneye götürün. Canım çok yanıyordu çünkü."

Mangal keyfi için kullanılan jellerin tehlikelerine dikkat çeken Bursa Şehir Hastanesi Erişkin Yanık Sorumlusu Op. Dr. Selma Beyeç ise yaz aylarında mangal jeli sebepli yanık vakalarının arttığına vurgu yaparak, bu tür maddelerin kontrolsüz ve bilinçsizce kullanılmasının büyük riskler oluşturduğunu belirtti. Dr. Beyeç, sözlerine şöyle devam etti: "Piyasada perakende olarak marketlerde herhangi bir sınırlama gözetilmeden herkes açık şekilde satılan, kolaylıkla ulaşılabilir ve ucuz olan bu maddeler, kontrolsüz ve bilinçsiz şekilde kullanılmakta. Sonuç olarak geniş ve derin yanıklara hatta bazen birden fazla kişinin yandığı kazalara neden olabilmektedir."

Yaşanan bu trajik olay, mangal yapılırken güvenlik önlemlerinin alınmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Herkesin dikkatli ve bilinçli davranarak bu tür kazaların önüne geçmesi gerekmektedir.