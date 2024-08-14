Bursa valiliğin orman yangın arının önüne geçmek amacıyla orman ve mesire alanlarında ateş yakılmasını yasaklanmasının ardından ekipler İnegöl'de kuş uçurtmuyor.

Bursa Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele komisyonu kararıyla orman ve mesire alanlarında ateş yakılması 1 Ekim'e kadar yasaklanmıştı. Kararla birlikte Ormanlarda Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü, Mesire alanlarında ise Jandarma komutanlığı ekipleri ve İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri sıkı denetim yapıyor. Ekipler denetimlerde mangal veya semaver yakan vatandaşların her birine 5326 sayılı kabahatler kanunu 32. Maddesi gereği 2052'er TL cezai işlem uyguluyor.

Mesire alanları girişlerinde de yer alan uyarı levhaları da dikkat çekiyor.

CEZA YAĞIYOR

Türkiye'nin önemli ormanlarına sahip İnegöl'de vatandaşların kasti veya bilmeyerek yangına sebep olmalarının önüne geçmek için Jandarma komutanlığı, Orman İşletme müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri sıkı denetimler yapıyor. Denetimler kapsamında son 1 aylık süreçte 100 den fazla ihlale toplam 300 bin TL üzerinde cezai işlem uygulandı.

Ayrıca ekipler anons yaparak vatandaşları uyarıyor.

Muhabir: şerife öz