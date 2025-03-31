MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’nün toplantıları devam ediyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısına, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Hayri Okkalı, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Onur Artan, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ruhan Bayraktar, iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri katıldı. Toplantıda, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ruhan Bayraktar tarafından, yapılan düzenlemeler ile ilgili bir sunum da gerçekleştirildi.

17 ilçedeki hizmet binalarında ve saha çalışması yapılan ekiplerin daha sağlıklı ve daha güvenli çalışma ortamlarının oluşması için alınması gereken önlemler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli iyileştirmeler görüşüldü. Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “İş sağlığı ve güvenliğine çok önem veriyoruz. Uzmanlarımız sürekli olarak 17 ilçemizde görev yapan personelimiz ile dirsek teması halinde ve gerekli önlemlerin alınması için çalışıyor ” dedi.

Çamur açıklamasının devamında ise “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yaptığımız protokole göre çalışanlarımıza yönelik akademisyenlerden de eğitimler alıyoruz. Kanalizasyon Daire Başkanlığımıza bağlı olarak çalışan kombine kanal açma aracı, vidanjör gibi araç kullanan personelimize yönelik Kanal Açma İş Ekipmanları Operatörlüğü Eğitimi vererek, su ve kanalizasyon idareleri arasında bir ilke imza attık. Personelimize yönelik Bilinçli Farkındalık konulu eğitimler de düzenledik. Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşları ile belediye ve bağlı kuruluşlarında çalışan personellere yönelik bir ilk olan bu eğitimi tüm personelimize ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.