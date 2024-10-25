Tüm Yerel Sen Manisa Şubesi Başkanı Recep Abatay ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç’ı ziyaret etti. Personellerin sosyal haklarının görüşüldüğü ziyaretten personelin yüzünü güldürecek haberler çıktı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Tüm Yerel Sen Manisa Şubesi Başkanı Recep Abatay ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Personellerin sosyal haklarının görüşüldüğü ziyarette, yemek hizmetinden faydalanamayan personele nakdi yemek parası ödenmesi için çalışmanın başlatılacağı söylendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in söz verdiği şekilde 29 Ekim Cumhuriyet bayramı vesilesiyle memurlara yapılan performans ödemelerinin tamamlandığı bildirildi. 1 ve 4. derecelerde bulunan İtfaiye ve Zabıta personelinin özel hizmet tazminatında yılbaşı itibariyle 6 puanlık bir artış yapılacağı müjdesinin yanında Büyükşehir Belediyesinde ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nde iş yoğunluğunun yaşandığı birimlere yapılacak personel alımı ile iş yükünün hafifletileceğine dikkat çekildi.

“ÇALIŞANLARIMIZIN REFAHI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ” Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının refahının kendileri için önemli olduğunu söyledi. Kılıç, Tüm Yerel Sen Manisa Şubesi Başkanı ve yönetimi ile bir araya geldik. Personellerimizin mali ve sosyal hakları konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Çalışanlarımızın yemek parası, performans ödemesi gibi konuları görüştük. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Ailenin mutluluğu sağlanması ile de hizmet kalitesinin artacağına inanıyoruz. Personellerimizin, çalışanlarımızın mutlu olması vatandaşlarımıza kaliteli hizmet olarak yansıyacaktır. Yetkili Sendika Tüm Yerel Sen ile çalışanlarımıza daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.