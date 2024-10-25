Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu 4 sanık hakkında yürütülen soruşturma sona erdi.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı düzenlenirken, Narin ile ilgili bir görüntü de dava dosyasına eklendi. Canice katledilen Narin Güran’ın, Kur’an kursuna gitmeden önceki son görüntüleri de delil olarak dava dosyasında yerini aldı. Narin, 21 Ağustosta saat 14.02’de yürüdüğü güvenlik kamerasında görülürken, yaklaşık 2 buçuk dakika sonra aynı yerde ters yöne doğru koşarak gittiği kameralara yansıyor. Olaya ilişkin ilk duruşma 7 Kasımda görülecek.