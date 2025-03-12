MANİSA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihindeki oturumunda İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabul edilmesinin 104. yıldönümü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla kutlandı.

Mehmet Akif Ersoy’un kahraman ordumuza yazdığı İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Korosu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir dinleti gerçekleştirdi.

Dinletide; İstiklal Marşı’nın yanı sıra “Biz Atatürk Gençleriyiz”, “Parla” gibi eserler seslendirildi. Farklı okullardan gelerek Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı çatısı altında eğitim gören öğrenciler, performanslarıyla izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, şube müdürleri de katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu anlamlı etkinlik, İstiklal Marşı'nın önemini bir kez daha vurgularken genç yeteneklerin performansı ise büyük beğeni topladı.