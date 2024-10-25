Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Adım Adım Manisa projesi, kadınları kentin zengin tarihiyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Saruhanlı ilçesinden il merkezine gelen 90 kişilik kadın kafilesi şehrin doğal ve tarihi güzellikleri ile tanışma fırsatı buldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Adım Adım Manisa projesi hız kesmeden devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, düzenlenen projeyle il genelinde yaşayan kadınların toplumsal yaşama katılımını arttırmayı ve kentte bulunan doğal ve tarihi güzellikleri daha yakından tanımasını hedefliyor. Manisalı kadınlar, Adım Adım Manisa projesinin kültür turlarına ücretsiz olarak katılıyor.

Kültür turları kapsamında Saruhanlı ilçesinden Manisa’ya gelen 90 kadın, kentin müzelerinden doğal güzelliklerine, mesire alanlarından tarihi mekanlarına pek çok noktasını doyasıya gezdi.

Saruhanlı’dan gelen 90 kişilik kadın kafilesi, Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde yapılan kahvaltının ardından kültür turuna başladı. Sonrasında Tıp Tarihi Müzesi’ne ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ev sahipliği yapan Hafsa Sultan Camii’ne gidildi. Gezinin bir sonraki durağı ise Muradiye Camii oldu. Eserleriyle dünya mimari tarihine damgasını vuran Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii de ziyaret edildi. Ardından ziyaretçilerine muhteşem Manisa manzarasını izleme imkanı sunan Mevlevlihane’ye ve Manisa’da bulunan çeşitli eserlerin maketlerinin yer aldığı Şehzadelerpark’a gidildi. MASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde öğle yemeği için ara verildi.

GEZİ KADIN BULUŞMASIYLA ŞENLENDİ

Kafile, öğle yemeğinin sonrasında müzik eşliğinde eğlenceli bir mola vermek amacıyla Süreyya Tabiat Parkı’na geçti. Aynı zamanda Süreyya Tabiat Parkı’nda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi işbirliğinde Çarşamba günleri düzenlenen Kadın Buluşması da vardı. Saruhanlılı Kadınlar ile Kadın Buluşmasının katılımcıları bir araya gelince Süreyya Tabiat Parkı’ndaki mola adeta şölene dönüştü. Etkinliklerin katılımcıları müzik eşliğindeki yöresel oyun havalarıyla eğlendi.

Süreyya Tabiat Parkı’ndaki molanın ardından Osmanlı Müzesi’ne de gidilerek, müze içerisindeki eserler incelendi. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çanakkale Müzesi ile Atatürk Sergi Salonu ziyaret edilerek gezi noktalandı.

Manisa’yı adım adım gezen Saruhanlılı kadınlar, düzenlenen kültür turu hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle anlattı.

“MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FERDİ ZEYREK’E ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”

Gülşen Şengül, katıldığı kültür turuyla gezdikleri yerleri çok beğendiğini söyledi. Şengül, “Bu programı düzenlendiği için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ederiz. Gittiğimiz her yeri ayrı ayrı beğendim. Hepsi çok güzeldi” dedi.

Mümine Kocabaş da Çanakkale Müzesi’nden çok etkilendiğini ve geziden çok memnun kaldığını belirtti. Kocabaş, “Çanakkale Savaşı anlatıldı. Çok duygulandık. Gittiğimiz yerlerde çok güzeldi. Geziden çok memnun kaldık. Allah razı olsun” diye konuştu.

