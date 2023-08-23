Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi içerisinde bulunan yaklaşık 500 metrelik bölünmüş yolda ve hastanenin Mimar Sinan Caddesi’ne bakan 200 metrelik bağlayıcı yolda yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve şube müdürleri ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Yerleşkesi ve çevresinde yapılan çalışmaları inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi içerisinde bulunan yaklaşık 500 metrelik bölünmüş yolda ve hastanenin Mimar Sinan Caddesi’ne bakan 200 metrelik bağlayıcı yolda gece çalışması yaparak, sıcak asfaltla yeniliyor. Asfalt çalışmalarının kısa zamanda tamamlanması planlanıyor. Bunun yanı sıra Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından da hastane çevresi ve içerisinde peyzaj çalışmaları yapıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de gelen talep üzerine program dahilinde yeşil alanların etrafında bulunan çitlerin boyama işlerini yapacak ve hazırlayacağı yeni oturma gruplarını hastaneye armağan edecek.