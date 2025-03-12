Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın İhtiyaçlarına Dikkat Çekti

Programda, Ankara'nın ilçelerinin şehir merkezine uzak olmasından dolayı teşviklerden yeterince yararlanamadığını vurgulayan Yavaş, görevinin son gününe kadar Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, ilçelerin acil ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara devam edeceğini ifade etti.

Parti İçi Süreçlere Dair Açıklamalar

Yavaş, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde yaşananlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile her zaman yan yana geldiklerini, aralarında bir sorun olmadığını ancak her konuşmalarının ardından bir şey çıkartmaya çalışıldığını öne sürdü.

Yaşanan sürecin ardından, görüş farklılıklarının olabileceğine dikkat çeken Yavaş, "Ekrem Bey, kendi üzerine olan baskılardan dolayı 'bir an evvel adayımız açıklansın, erken seçime davet edelim' dedi. Saygıdeğer bir fikirdir" sözlerine yer verdi. Ayrıca, "Buna bizim itirazımız yok. Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz" diye ekledi.

Yavaş, "Biz bırakın rakibini, yol arkadaşı birinin ayağa takılmasından fırsat bekleyecek insanlardan değiliz" diyerek, Ekrem İmamoğlu'nun başına gelebilecek siyasi sorunlarda her zaman yanında olacağını belirtti.