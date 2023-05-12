Asrın felakettinin ardından çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık istifa etti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkım yaratan depremlerde ailesiyle birlikte enkaz altında kalan bir öğrenci, Erdoğan'a "Deprem sürecinde Hatay Kırkhan'daydım. Ailemle birlikte enkaz altındaydık babamı kaybettik. Depremde çadır satan, huzur hakkı gibi sebeplerle Kızılay Genel Müdür çok fazla gündeme geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltmiş, Erdoğan da "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en küçük bir sıkıntısı olmaması gerekirdi" demişti.

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık istifa etti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkım yaratan depremlerde ailesiyle birlikte enkaz altında kalan bir öğrenci, Erdoğan'a "Deprem sürecinde Hatay Kırkhan'daydım. Ailemle birlikte enkaz altındaydık babamı kaybettik. Depremde çadır satan, huzur hakkı gibi sebeplerle Kızılay Genel Müdür çok fazla gündeme geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltmiş, Erdoğan da "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en küçük bir sıkıntısı olmaması gerekirdi" demişti.

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