Önceki dönem Mardin Nusaybin İlçe Başkanı Latif Özel’in istifasını sunmasının ardından AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Nusaybin İlçe Başkanlığı’na İrfan Yıldızoğlu atandı. Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin Nusaybin 8. Olağan İlçe Kongresi’de gerçekleştirilerek yeni döneme geçilmiş oldu. AK Parti teşkilatlarının ve vatandaşların büyük bir katılım gösterdiği kongrede bir konuşma yapan Mardin Milletvekili Faruk kılıç önemli açıklamalarda bulundu. Mardin Milletvekili Faruk Kılıç kongrede yaptığı açıklamalarda, “Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, ticaretin bolca yapıldığı, eğitim ve öğretimin yuvası niteliğinde bulunan Nusaybin ilçemizde sizlerle bir arada olmak büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yalnız ilçemizin sınırlara yakın olması ve buna istinaden bu sınırların ötesinde bulunan tatsız hadiselerin sürekli oluşması birçok aksamaya neden olduğuna dikkat çeken Kılıç,” Aksi durumda ticaret merkezi niteliğinde bulunan Nusaybin belki de çok daha farklı bir konumda yer alacaktı. Yakın zamanda Nusaybin’de yaşanan dramatik tabloyu hiçbir zaman unutmadık. Veren ellerin nasılda alan ellere dönüştüğünü ve bu toprakların gerçek sahiplerinin nasıl da gözyaşları içerisinde terk ettiklerini hep birlikte gördük. Geçmiş dönemlerde akraba topluluğu olarak kabul ettiğimiz buralardan gelen havan topu atışları ve roketlerle şehitler verdik. Yanı başımızda akraba bildiğimiz, kardeş dediğimiz insanlardan biz bunu gördük ve o günleri asla unutmadık. Çukur olaylarında Nusaybin’in yerle bir olduğu dönemler hafızalardaki yerini gün gibi koruyor. İşte Nusaybin’i yerle bir eden, harabeye dönüştüren o zihniyetin yaptığı tahribatları, yıkılan evleri devletimiz yani AK Parti hükümetleri vatandaşının yanında durarak yeniden inşa etti. Terörün her türlü baskılarına rağmen inşa etti. Çünkü liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğanlı AK Parti insanı yaratılandan ötürü severek yıkılanı yeniden yaptı ve daha iyisiyle yaptı. Fakat yine öyle bir noktaya gelindi ki yapılan konutların anahtar teslimi törenine katılımın çok az olması yine morallerin bozulması ile birlikte o dönemde ideolojinin daha bitmediğinin göstergesi oldu” dedi.

NUSAYBİN’E HİZMETTE SINIR TANIMADIK

Her şeye rağmen Nusaybin ilçesine bağlı tüm kırsal mahallere ciddi hizmetler yapıldığını kaydeden Kılıç,” Merkez mahallelerimizin tamamı ve kırsal mahallelerimizin tamamına yakını parke taşlarıyla döşendi. Geçmişte büyük sıkıntılara neden kanalizasyon sistemi tamamlandı. Milli parkların yanında kırsal mahalleler dahil olmak üzere her yere çocuk oyun alanları yapıldı. Tam teşekküllü devlet hastanesi, diş hastanesi hizmete açıldı. Yediden yetmişe ihtiyaç sahibi olan herkes için çok önemli sosyal yardımlar yapıldı. Gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzları ve daha sayamadığımız birçok yatırım Nusaybinli vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Ayrıca herkesin büyük bir heyecanla beklediği ağız diş sağlık merkezi yakın zamanda Nusaybinli vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Tüm bunlar eski günlerin acılı tablolarını bertaraf etmek ve artık Nusaybin’in eski günlerine dönmemesinin yanında Nusaybin’in gerçek siluetinin ortaya çıkarılması için yapıldı. Yapılan bu hizmetler geçmişte HDP diye bildiğimiz partinin hizmet yapmayan belediyesinin aksine kayyumun yaptığını, AK Parti’nin yaptığını özellikle vurgulamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kurulduğu günden beri Kürt, Türk, Arap, Çerkez veya Laz ayırımına asla gitmediğini vurgulayan Kılıç açıklamalarına şöyle devam etti.” Nusaybin halkının kendi topraklarını terk ederken acı çektiklerini, gözyaşı döktük. Eşitlik ve bütünlük ilkesi çerçevesinde her yere hizmet götürdü. Kürt vatandaşlarımızın tüm özlük haklarını garantiye aldı. Zamanında lehçeleri nedeniyle haksızlığa uğramış tüm vatandaşlarımızın arakasında oldu. Din, dil, ırk ayırımı yapılmaksızın herkesi tek çatı bilerek devletimizin şefkat elini tüm coğrafyamıza sundu" dedi.