Araştırmacı Yazar Nihat Ayanoğlu, 7 bin yıllık tarihi Mardin’de sahabelerin izlerini araştırıyor. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - 2 yıl boyunca Arapça binlerce kitabı tarayarak elde ettiği bilgileri toparlayarak, Kerbela Şehidi sahabenin hayatını yazan Yazar Nihat Ayanoğlu yeni araştırmalar için Mardin'e geldi.

Mardin Medreselerini Koruma ve Yaşatma Derneği Yayın Kurulu Onursal Başkanı olan Araştırmacı Yazar Nihat Ayanoğlu, Mardin Sahabeleri hakkında, Mardin'de birçok sahabe türbesinde inceleme ve araştırma yaptı.

Mardin’de sahabelerin izlerini araştırdıklarını belirten Araştırmacı Yazar Nihat Ayanoğlu, MADDER Yayın Kurulu üyelerinin yaptığı araştırmalar neticesinde, mezkûr alanda 1930'lara kadar ayakta olan El Gazi Mescidi ve mescit içindeki türbe 5 adet Osmanlı arşiv belgesi ve belgedeki fotoğraflar ışığında tespit edildiğini ifade etti.

2019 yılında Osmanlı Devlet Sarayı'nın hemen yanında, yoğun yağmurlar vesilesiyle yıkılan duvarın arkasından tarihî yapılar çıktığını hatırlatan Ayanoğlu,” Burada Kerbela Şehidimiz Sahabemiz hakkında 2 yıl süren araştırmalar sonucunda Muhammed el Faris bin Caferi Tayyar'ın türbesini ve hayatını binlerce Arapça kitabı tarayarak elde ettiğimiz bilgi ve belgelerle tespit ettik. MADDER’in 1 nolu yayını olan Mardin Medreseleri ve Sahabe Türbeleri kitabında yayımlandı. İnşallah Mardin’de isimleri ve yerleri unutulmuş diğer Sahabe türbelerinin ve kayıp tarihi Medreselerinin izlerini sürmeye devam edeceğiz” dedi.