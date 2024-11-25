Balıkesir’de mermer ocağında yaşanan göçük nedeniyle yaşamlarını yitiren 2 işçi memleketleri Kastamonu’da toprağa verilecek.

Marmara Adası Saraylar Mahallesi’nde Ediz Öztürk’e ait Kastamonulu bir şirket tarafından işletilen mermer ocağında dün gerçekleşen heyelanda göçük altında kalan Mustafa Dak’ın ve Ahmet Özmen’in cansız bedeni, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda blok mermerlerin altından çıkarıldı. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmalarıyla kurtarma operasyonu tamamlanırken, olayın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. Marmara Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ahmet Özmen ve Mustafa Dak’ın cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yapılacak işlemlerin ardından işçilerin cenazeleri memleketleri Kastamonu’nun Şenpazar ilçesi Edeler köyünde toprağa verilecek.

Olayla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı dileğinde bulunarak, "Bakanlığımıza bağlı müfettişler olay yerine görevlendirilmiştir ve süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yoğun yağış heyelana neden olmuş olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarılar doğrultusunda, Balıkesir’in Marmara ve Avşa adalarında 23 Kasım’da başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam etti. Meteoroloji verilerine göre, bu bölgelerde gün boyunca toplamda 30 mm yağış kaydedildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle adalara yapılacak tüm feribot seferleri iptal edilmişti.

Heyelanın, bu yoğun yağış nedeniyle meydana gelmiş olabileceği araştırılırken, Marmara Adası Saraylar Mahallesi’ndeki bu elim olay, iş güvenliği ve doğal afetlere karşı alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme taşıdı.