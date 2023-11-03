Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Özdemir Vidin, hastanede tedavi gören çocuklara keyifli masallar anlatarak onların tedavi süreçlerini daha eğlenceli hale getiriyor. Bu özel etkinlik, uzun süre hastanede kalmak zorunda olan minik hastalar arasında büyük bir beğeni topluyor. Dr. Vidin aynı zamanda hastanenin çocuk servisinde kurulan mini kütüphane sayesinde çocuklara kitap okuma fırsatı sunuyor.

Dr. Vidin, kızının doğumuyla masalları anlatmaya başladığını ve bu deneyimi hastane ortamına taşımaya karar verdiğini ifade etti. Özellikle uzun süre tedavi gören çocukların hastane ortamında sıkıldığını ve masallarla eğlenmeye ihtiyaç duyduklarını belirten Vidin, bu etkinliğin onun için büyük bir keyif kaynağı olduğunu söyledi. Aynı zamanda hastanedeki çocuk servisinde kurulan kütüphane sayesinde çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına destek oluyor.

Minik hastalar, Dr. Özge Özdemir Vidin'in masallarıyla hem tedavi süreçlerini daha keyifli hale getiriyor hem de hastanedeki kütüphanede beğendikleri kitapları okuma fırsatı buluyorlar. Bu özel etkinlikler, çocukların moral bulmalarına ve hastane deneyimlerini daha olumlu bir şekilde yaşamalarına yardımcı oluyor.