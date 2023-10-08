Bu iki mezhep arasında ana farklılıkları William Montgomery Watt, dört başlıkta özetler: İman, kader akidesi, günahların cezalandırılması ve Allah’ın fiili sıfatları.

Süleyman Uludağ ise dikkatli incelendiğinde farklılık gibi görünen konuların esasında bir fark oluşturmadığını, ayrılık gibi görünen noktaların, tarafların birbirlerinin amaçlarını anlayamamasından kaynaklandığını ifade eder.

Kemal Işık, Maturidi ile Eşari arasında kısmi bir ihtilaf olduğunu, mücadele yöntemi açısından birbirleriyle uyumlu olduklarını, temel konularda ihtilafa düşmediklerini nakleder.

Ahmed Asım ise iki mezhep arasında yetmiş üç fark olduğunu, ancak bunların önemli ayrılıklar olmadığını, lafzi farklılıklar olduğunu belirtir. İzmirli İsmail Hakkı da on beş farkın bulunduğunu, Ahmed Asım gibi bu farklılıkların önem arz etmediğini ifade eder.