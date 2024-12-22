İnegöl’de voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada, Orhaniyespor, Çiftlikköy Belediyespor’u set vermeden 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle yenilmezlik serisini sürdüren takım, şampiyonluk yolunda en büyük favorilerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İnegöl Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabaka, Orhaniyespor’un üstünlüğüyle başladı. İlk seti 25-16 gibi net bir skorla kazanan ekip, ikinci sette de rakibine şans tanımadı ve 25-18 üstünlükle seti hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın son setinde de disiplinli oyununu sürdüren Orhaniyespor, seti 25-17 alarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonluğa Bir Adım Daha Yaklaştı

10 maçta 10 galibiyetle ligde namağlup liderliğini sürdüren Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, bu performansıyla şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Takımın başantrenörü ve oyuncular, galibiyet sonrası taraftarlara teşekkür ederek, sezon sonuna kadar aynı istikrarla mücadele edeceklerinin sözünü verdiler.

Taraftar Desteği Göz Doldurdu

Maça İnegöl halkının yoğun ilgisi damga vurdu. Tribünleri dolduran taraftarlar, maç boyunca takımlarını coşkuyla destekledi.

Kulüp yetkilileri, takımın bu başarısında emeği geçen herkese teşekkür ederek, şampiyonluk yolunda taraftar desteğinin önemine dikkat çekti.

Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Voleybol Takımı, bir sonraki maçında galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Taraftarlar, takımlarının bu başarılı performansını devam ettireceğine yürekten inanıyor.