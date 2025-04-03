Depremin ardından 12 gün sonra dünyaya gelen Mehmet Eren bebeğe, daha 8 günlükken alınan topuk kanı testi sonucunda SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Ailesi, yıkım sonrası Bursa’ya taşınmak zorunda kaldı.

Mehmet Eren’in sağlığına kavuşabilmesi için Zolgensma ilacını alması gerekiyor. Ancak bu tedaviye ulaşabilmek için gereken 1 milyon 850 bin dolarlık bütçenin yalnızca yüzde 56’sı toplanabilmiş durumda.

Eğer dört ay içinde ilaca ulaşılamazsa, Mehmet Eren kas kaybı sebebiyle yutma ve solunum güçlüğü yaşayacak, ardından trakeostomi açılarak makinelere bağlı bir hayat yaşayacak.

Kahramanmaraş Valiliği izniyle yürütülen kampanyada son 117 gün kaldığını belirten ailesi, Mehmet Eren’in yaşama tutunabilmesi için destek çağrısında bulunuyor.

Yardım kampanyası için valilik izinli IBAN adresi;

TR58 0001 0002 8491 0858 8950 05

Besime ÖZDEMİR

Ziraat Bankası