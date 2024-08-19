Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetim süreçlerinin dijital ortama taşınacağını duyurdu. Bakan Şimşek, yeni uygulamanın detaylarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada, vergi müfettişleri ve mükelleflerin artık fiziksel olarak bir araya gelmelerine gerek kalmadan, denetim süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirileceği belirtildi.

Bakan Şimşek, "Yeni sistemle, vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek, görüşmeler bu ortamda yapılacak ve tutanaklar elektronik olarak alınacak" ifadelerini kullandı. Şimşek, bu yeniliğin vergiye gönüllü uyumu artırmayı hedeflediğini ve dijital dönüşüm ile bilgi teknolojilerinin etkin kullanımının önemini vurguladı. "Hızlanan dijital dönüşüm ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanımıyla vergi denetimi elektronik ortamda yapılabilecek. Müfettişler ve mükelleflerin fiziken bir araya gelmesine gerek kalmayacak" dedi.