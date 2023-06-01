Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılı ilk çeyrek büyüme rakamını değerlendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye’nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı birinci çeyreğinde yüzde 4,0 artış gösterdiğini belirterek, hizmete yönelik faaliyetlerinde ise 2023 yılı birinci çeyreğinde yüzde 12,4 artış sağlandığını belirtti.

Ekonomik büyüme beklentilerinin yüzde 3.7 civarında olduğunu hatırlatan Başkan Yalçın, “Türkiye ekonomisi, dünya genelinde yaşanan ekonomik kırılganlık, resesyon riskinin ağırlığının artması, Rusya-Ukrayna savaşının dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri ve sınırlarımızdaki terör tehdidinin varlığı gibi büyük etkenleri göz önüne alındığımızda büyümedeki gücünü ve kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,6, ikinci çeyreğinde yüzde 7,8, üçüncü çeyreğinde yüzde 4 ve dördüncü çeyreğinde yüzde 3,5 büyümüş, 2022 yıllık rakamlarına göre de yüzde 5,6 büyüme kaydetmişti. Türkiye ekonomisi üst üste 11 çeyrektir büyüme başarısını göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomilerde resesyon etkisinin Türkiye’yi de etkisi altına almaya başladığına değinen Başkan Yalçın, “Türkiye olarak büyümedeki ısrarlı ve kararlı duruşumuzu sürdürüp, yatırımlarımızı ve ihracatımızı artırarak resesyon riskini savuşturmaya gayret göstermeliyiz.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, “Türkiye’nin ve şehrimizin ekonomik büyümesini artırmak ve olumsuzluklar karşısında sanayiciler olarak daha çok çalışmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Yatırım, istihdam, üretim ile ihracat odaklı büyümeye devam etmekten başka çaremiz olmadığının farkındayız. Milletimizin 28 Mayıs’ta sandıkta istikrardan yana yapmış olduğu tercih bizlere güven vermektedir. Kurulacak olan yeni kabineden ihracat ve yatırımları daha fazla destekleyecek mekanizmaların acil olarak oluşturulmasında hızlı davranması beklentimizdir. Atılacak her yeni adım ülkemizin ekonomik büyümesinin artmasını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.