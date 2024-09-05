Melikgazi Belediyesi, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından tasarlanan “Melikgazi 360” isimli web sitesi ile Melikgazi sınırları içerisinde yer alan tarihi yerlerin, doğal güzelliklerin, park ve camilerin, Melikgazi Belediyesi’ne ait sosyal tesislerin, kütüphanelerin, kentsel dönüşüm çalışmalarının görsel tanıtımını yaparak vatandaşları kolaylıkla bilgilendiriyor.

KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşlar kolay ve konforlu bir şekilde, cep telefonlarından veya bilgisayarlarından VR (sanal gerçeklik) yapısına uygun olarak tasarlanan siteye tıklayarak fotoğraflar, tanıtım videoları ve 360 derece videolarla Melikgazi’yi keşfedebiliyorlar.

Melikgazi’nin tanıtımı için zengin görsellere ve videolara sahip olan “Melikgazi 360” isimli web sitesinin önemine değinen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Türkiye’ye örnek olacak birçok proje ve yatırımlarımızla belediyemizin adını her yerde duyuruyoruz. AR-GE çalışmaları bizim en çok önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Melikgazi’mizin doğal güzelliklerinin, park ve camilerinin, tarihi yerlerinin, belediyemize ait sosyal tesis ve Akıl Küpü Kütüphanelerimizin, kentsel dönüşüm çalışmalarımızın fotoğraflar ve videolarla görsel tanıtımının yapıldığı “Melikgazi 360” isimli sitemiz vatandaşlarımıza hizmet vermeye hazır. Vatandaşlarımız istedikleri yerden bilgisayar veya cep telefonlarını kullanarak sitemize erişebilir; Melikgazi’miz hakkında bilgi alabilirler. Büyük bir kolaylık olduğunu düşünüyorum. Zamandan ve enerjiden tasarruf ederek, sadece tek tıkla zengin görsellere sahip sitemize erişerek ilçemiz ve çalışmalarımız hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Bu güzel çalışmada emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi’mizi keşfe çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımız https://melikgazi360.com/ adresine tıklayarak detaylı bilgi alabilirler. Hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.