Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (Onkoday), her yıl Ekim ayında düzenlenen “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında hem meme kanseri konusundaki tıbbi son durum tablosunu aktaracağı hem de Onkoday etkinlik takvimini açıklayacağı bir basın toplantısı düzenledi.Toplantı, Onkoday anı ve eğitim parkında gerçekleşti.

Toplantı, kahvaltının ardından Onkoday Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Önen’in konuşmasıyla başladı.

Başkan Önen, “Tüm dünyada ve ülkemizde bir takım etkinliklerle meme kanserine dikkat çekilmeye çalışıyor, yoğun bir Ekim ayı bizleri bekliyor. Çeşitli programlar hazırladık. Birçok Belediye ile iş birliğimiz var. Teşekkür ederiz.” dedi.

Güzin Abraş, 1-31 Ekim Meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri sunumu gerçekleştirdi.

Onkoday’ın geçmişinden bahseden Abraş, bu derneğin meme kanserine dikkat çekmek amacıyla kurulduğuna dikkat çekerek, “Bu dernekte çok değerli bilim insanlarının desteği var. Onkoday’ın iki merkezi var. Biri konuk evi, biri ise şu an içinde bulunduğumuz Onkoday Park. Şehir dışından gelip tedavi olmak isteyenler barınma sorunlarını burada hallediyorlar. 20 yıldır Pembe Ekim var. Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Erken teşhis koyulabilen bir hastalıktır.” ifadelerini kullandı.

Abraş, sunumun ardından Onkoday Bursa etkinlik takvimini paylaştı:

4 EKİM- " TUZLUCA TEKSTİL "MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİ VE ELLE MEME

SAAT: 16.00 YERİ : FABRİKA BİNASI BÜYÜKLERE MASALLAR / SEHER KANDER MASAL ANLATI SAHNESİ

SAAT: 19.30 YER: ONKODAY PARK

7 EKİM-ÜSTÜ AÇIK OTOBÜS İLE ŞEHİR FARKINDALIK TURU

OSMANGAZİ BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİ İLE SAAT: 13.00 YER: SALTANAT KAPI ÖNÜ (kalkış)

9 EKİM- OSMANGAZİ BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ İLE PANOROMA MÜZESİNDE FARKINDALIK EĞİTİMİ VE KONSER

OSMANGAZİ BELEDİYESİ KENT KONSEYİ / BURSA PANOROMA MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANGAZİ BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU İŞBİRLİĞİ İLE SAAT: 14.00

10/11 EKİM- YALOVA SAĞLIK FESTİVALİ BİLGİLENDİRME STANTI/ YALOVA KANSER DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ İLE YER; YALOVA MEYDANI



14 EKİM- NİLÜFER BELEDİYESİ İLE NİLÜFER HALK EVİ'NDE "MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİ VE ELLE MEME MUAYENESİ EĞİTİMİ" KETEM KATILIMI İLE

SAAT: 14.00

HALK EVİ BAHÇESİNDE GÖNÜLLÜLER İLE PEMBE FİYONK OLUŞTURMA SAAT 16.00

15 EKİM- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE DÜNYA MEME KANSERİ GÜNÜNDE "MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİ VE ELLE MEME MUAYENESİ EĞİTİMİ” VE AYSEL GÜREL TÜRK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / BURSA KENT KONSEYİ / KADIN MECLİSİ İŞBİRLİĞİ KETEM KATILIMI İLE

SAAT: 14.00 EĞİTİM, SAAT : 15.00 AYSEL GÜREL TÜRK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ YER: AKKM MERINOS HÜDAVENDİGAR SALONU

16 EKİM- HARMANCIK BELEDİYESİ "MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİ VE

ELLE MEME MUAYENESİ EĞİTİMİ"

SAAT: 14.00

17 EKİM- GÖLYAZI ÜNALLAR OKULLARI “MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİ VE ELLE MEME MUAYENESİ EĞİTİMİ” ELİF SANAT KÜLTÜR VE KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ İLE SAAT 14.00



18 EKİM- FABRİKA EĞİTİMLERİ

21 EKİM- YOGA ÇALIŞMASI SAAT: 19.00 YERİ: ONKODAY PARK

24 EKİM-MUDANYA BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ İLE MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİ VE ELLE MEME MUAYENESİ EĞİTİMİ" VE YOGA ÇALIŞMASI

SAAT: 14.00 YER: MÜTAREKE MEYDANI

25 EKİM- YILDIRIM BELEDİYESİ İLE " MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİ VE ELLE MEME MUAYENESİ EĞİTİMİ ENGELSİZ YAŞAM OKULU KONSERİ

KETEM KATILIMI İLE

SAAT: 14.00 YER: ALEV ALATLI SALONU



26/ 27 EKİM- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ VE STANT KURULUM

*BELGESEL GÖSTERİMİ / AYŞEN TAŞÇI KONSERİ

*HARMANCIK ŞEHİT ADİL KINIK İLKOKULU KÜTÜPHANESİ

*KADIN BELEDİYE BAŞKANLARINDAN SOSYAL MEDYA MESAJLARI

*UEDAŞ İŞBİRLİĞİ İLE PEMBE SOKAK