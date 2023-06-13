Hormonal dalgalanmalar

Hormonal dalgalanmalar, kadınların meme ağrısı çekmesinin bir numaralı nedenidir. Göğüsler adet başlangıcından üç ila beş gün önce ağrır ve başladıktan sonra ağrıları durur. Bunun nedeni, döneminizden hemen önce östrojen ve progesterondaki artıştır. Bu hormonlar göğüslerinizin şişmesine ve hassasiyete neden olabilir.

Uzmanlar, regl döneminiz boyunca gelip giden göğüslerde hassasiyet olması normaldir diyor. Yani göğüs ağrılarınız adet döngülerinize denk geliyorsa pek de endişelenecek bir durum yok.

Hamile kalırsanız, hormon üretimi arttıkça göğüsleriniz ilk üç aylık dönemde ağrılı kalabilir. Göğüs hassasiyeti, birçok kadın için hamileliğin en erken belirtilerinden biridir.

Hormonel dalgalanmalardan kaynaklı memede dolgunluk hissi ve ağrı problemini en aza indirmek için atabileceğiniz bazı adımlar şunlardır;

Kafeini ortadan kaldırın

Düşük yağlı bir diyet yiyin

Tuz alımını azaltın

Sigara içmekten kaçının

Reçetesiz bir ağrı kesici alın

Doktorunuza doğum kontrol haplarını veya hormon replasman tedavisi ilaçlarını değiştirmenin yardımcı olup olmayacağını sorun.

Göğüs yaralanmaları

Vücudunuzun herhangi bir kısmı gibi, göğüsler de yaralanabilir. Bu bir kaza nedeniyle, spor yaparken veya meme ameliyatından dolayı olabilir. Yaralanma anında keskin, keskin bir ağrı hissedebilirsiniz. Hassasiyet, meme travmasından sonra birkaç gün ila birkaç hafta sürebilir. Ağrı düzelmezse veya şu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza görünün:

Şiddetli şişlik

Göğüste bir yumru

Enfeksiyona işaret edebilecek kızarıklık ve sıcaklık

Göğsünüzde gitmeyen bir çürük

Destekleyici olmayan südyenler

Destekleyici südyen kullanılmaz ise, gün sonunda göğüsleri göğüs duvarına bağlayan bağlar aşırı gerilebilir ve ağrılı hale gelebilir. Sonuç ağrılı ve sancılı göğüslerdir. Bu özellikle egzersiz sırasında fark edilebilir. Sütyeninizin doğru boyutta olduğundan ve iyi destek sağladığından emin olun.

Göğüs kemikleri

Göğüs ağrısı gibi hissettiren şey aslında göğüs duvarınızdan geliyor olabilir. Bu, kalbinizi ve akciğerlerinizi çevreleyen ve koruyan kas, doku ve kemik alanıdır. Göğüs duvarı ağrısının yaygın nedenleri şunlardır:

Çekilmiş bir kas

Kaburga çevresinde iltihaplanma

Göğüs duvarında travma (göğüsten darbe alma)

Kemik kırığı

Emzirmek

Emzirme bazen meme ağrısının kaynağı olabilir. Emzirirken yaşayabileceğiniz şeylerden bazıları şunlardır:

Uygun olmayan bir mandaldan kaynaklanan ağrılı meme uçları (bir bebeğin emmek için kavrama şekli)

Düşme sırasında karıncalanma hissi (süt bebeğe akmaya başladığında)

Isırılmaya veya kuru, çatlamış cilde veya enfeksiyona bağlı meme ucu ağrısı

Emzirirken ağrınız varsa, doktorunuzla veya emzirme danışmanınızla konuşmanız en iyisidir. Süt tedarikinizi sürdürürken sorunu gidermenize yardımcı olabilirler.

Göğüs enfeksiyonları

Emziren kadınların göğüs enfeksiyonlarına (mastitis) yakalanma olasılığı daha yüksektir, ancak bazen diğer kadınlarda da görülür. Göğüs enfeksiyonunuz varsa, bir memede ateş ve aşağıdaki belirtiler olabilir:

Ağrı

Kızarmalar

Şişkinlik

Göğüs enfeksiyonunuz olabileceğini düşünüyorsanız, bir doktora görünmeniz önemlidir. Tedavi tipik olarak antibiyotikleri ve ağrı kesicileri içerir.

Kullanılan ilaçların yan etkileri

Memede dolgunluk hissi ve agri oluşumunun bir diğer sebebi de kullanılan ilaçların yan etkisidir. Bazı ilaçlar yan etki olarak meme ağrısına neden olabilir. Kullandığınız ilaçlar hakkında doktorunuzla konuşun ve bu sizin için geçerli olabilir mi? Bu bilinen yan etkiye sahip bazı ilaçlar şunlardır:

Bazı anemi türlerini tedavi etmek için kullanılan oksimeton

Çeşitli zihinsel sağlık durumlarını tedavi etmek için kullanılan klorpromazin

Su hapları (diüretikler), idrara çıkmayı artıran ve böbrek ve kalp hastalıklarını ve yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar

Hormon tedavileri (doğum kontrol hapları, hormon replasmanı veya kısırlık tedavileri)

Digitalis, kalp yetmezliği için reçete

Metildopa, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır

Meme kisti

Göğsünüzde aniden hassas bir yumru belirirse, bu kist oluşumundan kaynaklı olabilir. Bu sıvı dolu yağ bezeleri tehlikeli değildir ve genellikle kendi başlarına çözülebilecekleri için tedavi edilmeleri gerekmez. Ancak memenizdeki bu yumrunun bir doktor tarafından değerlendirilmesi önemlidir.

Bir kisti teşhis etmek için doktorunuz bir mamogram, ultrason veya aspirasyon (yağ bezesinden sıvı çekme) önerebilir. Kistten sıvının boşaltılması da bir tedavi şeklidir. Ancak kist rahatsız edici değilse, herhangi bir tedaviye ihtiyacınız olmayabilir.

Göğüs implantlarından kaynaklı ağrılar

Bazı kadınların silikondan veya salinden yapılmış meme implantları ile ilgili komplikasyonları vardır. Göğüs büyütme ameliyatından sonra en yaygın ağrı nedenlerinden biri, yara dokusu implantların etrafında çok sıkı bir şekilde oluştuğunda kapsüler kontraktürdür. Göğüs ağrısı, implantlarınızdan birinin yırtıldığının bir göstergesi olabilir. Göğüs implantlarıyla ilgili olup olmadığını belirlemeniz gereken herhangi bir ağrı hakkında doktorunuzla konuşun.

Meme kanseri

Meme kanserinin ağrıya neden olması sık rastlanan bir durum olmasa da bazen gözlemlenebilir. İnflamatuar meme kanserinin ağrıya neden olduğu vakalar meme kanseri vakalarının %1 ila %5’ini oluşturur. Bu agresif hastalığın belirtileri genellikle aniden ortaya çıkar ve hızla ilerler. İnflamatuar meme kanseri memenin şu hale gelmesine neden olabilir:

Kırmızı veya renksizleşme

Şişkinlik

Dokunluğunda hissedilen acı

Göğüsteki deri de kalınlaşabilir veya çukurlaşabilir. İnflamatuar meme kanseri konusunda endişeleriniz varsa hemen doktorunuza görünmelisiniz.

Göğüs ağrısı için doktor ne zaman görünülmeli?

Çoğu meme ağrısı vakası küçük problemler olsa da endişeleriniz hakkında doktorunuzla konuşmanız önemlidir. Memede dolgunluk hissi ve ağrı sorunlarının sürekli oluşması ise ciddi bir sorunun habercisi olabilir ve değerlendirilmeniz gerekir. Ağrılı olsun ya da olmasın göğsünde bir sancı hisseden tüm kadınlar, bir sorun olmadığından emin olmak için muayene için doktorlarını görmelidir.