Menopoza Ne İyi Gelir?

Menopoz, adet döneminizin sonunu işaret eden zamandır. Menstrüel olmayan 12 ay geçtikten sonra teşhis konur. Menopoz 40’larınızda veya 50’lerde olabilir. Menopoz doğal bir biyolojik süreçtir. Fakat sıcak basmaları ve menopozun duygusal semptomları gibi fiziksel semptomlar uykunuzu bozabilir, enerjinizi azaltabilir veya duygusal sağlığı etkileyebilir. Yaşam tarzı ayarlarından hormon tedavisine kadar birçok etkili tedavi vardır.

Menopoz Belirtileri

Menopoza (perimenopoz) giden aylarda veya yıllarda, bu belirtileri ve semptomları yaşayabilirsiniz:

Düzensiz dönemler

Vajinal kuruluk

Sıcak basmaları

Titreme

Gece terlemeleri

Uyku sorunları

Mood değişiklikleri

Kilo alımı ve yavaş metabolizma

Saç inceltme ve kuru cilt

Meme dolgunluğunun kaybı

Menstruasyon değişiklikleri de dahil olmak üzere belirtiler, her kadın için farklıdır. Büyük olasılıkla, dönemlerinizde bitmeden bazı düzensizlikler yaşayacaksınız.

Perimenopoz sırasında atlama periyotları yaygın ve beklenmektedir. Genellikle, adet dönemleri bir ay atlar ve geri dönerler ya da birkaç ay atlarlar ve birkaç ay boyunca tekrar tekrar aylık döngülere başlarlar. Dönemler ayrıca daha kısa çevrimlerde gerçekleşir, bu yüzden birbirlerine daha yakındırlar. Düzensiz dönemlere rağmen hamilelik mümkündür. Bir dönemi atladıysanız ancak menopoz geçişini başlattığınızdan emin değilseniz, hamilelik testi yapın.

Ne zaman doktora görünmek

Koruyucu sağlık bakımı ve herhangi bir tıbbi sorun için doktorunuzla düzenli ziyaretlere devam edin. Menopoz sırasında ve sonrasında bu randevuları almaya devam edin.

Yaş olarak önleyici sağlık bakımı kolonoskopi, mamografi ve trigliserit taraması gibi önerilen sağlık tarama testlerini içerebilir. Doktorunuz, tarihiniz tarafından önerilen tiroid testi ve meme ve pelvik muayeneler de dahil olmak üzere başka testler ve sınavlar önerebilir.

Menopozdan sonra vajinanızdan kan akıyorsanız daima tıbbi yardım alın.

Menopoz Nedenleri?

Menopoz aşağıdakilerden kaynaklanabilir:

Üreme hormonlarının doğal düşüşü. 30’ların sonlarına yaklaştıkça, yumurtalıklarınız daha az östrojen ve progesteron yapmaya başlar – menstrurasyonu düzenleyen hormonlar – ve doğurganlığınız azalır. 40’larınızda, adet dönemleriniz daha uzun veya daha kısa, daha ağır veya daha hafif ve daha fazla veya daha az sıklıkta olabilir, en sonunda ortalama olarak 51 yaşına kadar – yumurtalıklarınız yumurta üretmeyi durdurur ve daha fazla döneminiz olmaz.

Histerektomi. Rahiminizi gideren ancak yumurtalıklarınızı silmeyecek bir histerektomi genellikle acil menopoza neden olmaz. Artık periyotlarınız olmasa da, yumurtalıklarınız hala yumurta bırakmakta ve östrojen ve progesteron üretmektedir. Ancak hem uterusunuzu hem de yumurtalıklarınızı (total histerektomi ve bilateral ooferektomi) ortadan kaldıran cerrahi, hemen menopoza neden olur. Dönemleriniz derhal durur ve muhtemelen sıcak basması ve diğer menopoz belirtileri ve semptomlarınız olabilir, bu şiddetli değişiklikler olabilir, çünkü bu hormonal değişiklikler birkaç yıldan çok aniden ortaya çıkar.

Kemoterapi ve radyasyon tedavisi. Bu kanser terapileri, menopozu tetikleyebilir ve tedavi sırasında veya kısa bir süre sonra sıcak basması gibi semptomlara neden olabilir. Menstruasyonun (ve fertilitenin) durması kemoterapiyi takiben her zaman kalıcı değildir, bu nedenle doğum kontrol önlemleri hala istenebilir.

Birincil yumurtalık yetmezliği. Kadınların yaklaşık yüzde 1’i, 40 yaşından önce menopoza girer (prematür menopoz). Menopoz primer over yetmezliğinden kaynaklanabilir – yumurtalıklarınız genetik faktörlerden veya otoimmün hastalıktan kaynaklanan normal üreme hormonları üretmediğinde. Ama genellikle hiçbir sebep bulunamadı. Bu kadınlar için, hormon tedavisinin, beyin, kalp ve kemikleri korumak için en azından doğal menopoz yaşına kadar tavsiye edilir.

Menopoz Komplikasyonları

Menopozdan sonra, bazı tıbbi durumlar riskiniz artar. Örnekler şunları içerir:

Kalp ve kan damarı (kardiyovasküler) hastalığı. Östrojen seviyeleriniz düştüğünde, kardiyovasküler hastalık riskiniz artar. Kalp hastalığı, kadınlarda ve erkeklerde de önde gelen ölüm nedenidir. Bu nedenle düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı bir diyet yapmak ve normal kilonuzu korumak önemlidir. Kalbinizi nasıl koruyacağınız konusunda doktorunuza danışın, örneğin kolesterolünüzü veya kan basıncınızı nasıl düşürdüğünüz gibi çok yüksekse.

Osteoporoz. Bu durum kemiklerin kırılgan ve zayıf olmasına neden olarak kırık riskini artırır. Menopozdan sonraki ilk birkaç yıl içinde, kemik yoğunluğunu hızlı bir oranda kaybedebilir ve böylece osteoporoz riskinizi arttırabilirsiniz. Osteoporozlu postmenopozal kadınlar özellikle omurga, kalça ve el bileği kırıkları için hassastır.

İdrarını tutamamak. Vajinanızın ve idrarınızın dokuları elastikiyetini yitirdiği için, idrar yapmak için sık, ani ve güçlü dürtüleri, ardından istemsiz bir idrar kaybı (sıkışma idrar kaçırma) veya öksürme, gülme veya kaldırma ile idrar kaybı (stres inkontinansı) yaşayabilirsiniz. . Üriner sistem enfeksiyonlarına daha sık rastlanabilir.Kegel egzersizleri ile pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi ve topikal vajinal östrojen kullanılması inkontinans semptomlarını hafifletebilir. Hormon tedavisi ayrıca, menopozal üriner sistem ve vajinal değişiklikler için idrar kaçırma ile sonuçlanabilecek etkin bir tedavi seçeneği olabilir.

Cinsel işlev Vajinal kuruluk azalması nem üretiminden ve elastikiyet kaybından dolayı cinsel ilişki sırasında rahatsızlık ve hafif kanamaya neden olabilir. Ayrıca, azalan his, cinsel aktivite isteğinizi azaltabilir (libido).Su bazlı vajinal nemlendiriciler ve yağlayıcılar yardımcı olabilir. Bir vajinal kayganlaştırıcı yeterli değilse, birçok kadın vajinal krem, tablet veya halka olarak kullanılabilen lokal vajinal östrojen tedavisinden yararlanır.

Kilo almak. Birçok kadın menopoz geçişi sırasında ve menopozdan sonra kilo alır, çünkü metabolizma yavaşlar. Sadece mevcut ağırlığınızı korumak için daha az yemeye ve daha fazla egzersiz yapmaya ihtiyacınız olabilir.

Menopoz Teşhisi

Menopoz belirtileri ve semptomları çoğu kadına menopoz geçişine başladıklarını söyler. Düzensiz dönemler veya sıcak basmaları ile ilgili endişeleriniz varsa, doktorunuzla konuşun. Bazı durumlarda, daha fazla değerlendirme önerilebilir.

Menopoz teşhisi için testler genellikle gerekli değildir. Ancak bazı durumlarda doktorunuz aşağıdaki seviyelerini kontrol etmek için kan testlerini önerebilir:

Folikül uyarıcı hormon (FSH) ve östrojen (östradiol), çünkü FSH seviyeleriniz artar ve östradiol seviyeleri menopoza girdiğinde azalır

Tiroid uyarıcı hormon (TSH), çünkü az aktif bir tiroid (hipotiroidizm), menopozla benzer semptomlara neden olabilir.

İdrarınızdaki FSH seviyelerini kontrol etmek için tezgah üstü ev testleri mevcuttur. Testler, FSH düzeylerinin yükselip yükselmediğini ve perimenopoz veya menopozda olup olmadığınızı söyleyebilir. Ancak, FSH seviyeleri menstrüel siklusunuz sırasında yükselip düştüğü için, evde yapılan FSH testleri size kesinlikle menopoz aşamasında olup olmadığınızı söyleyemez.

Menopoz Tedavisi

Menopoz tıbbi tedavi gerektirmez. Bunun yerine, tedaviler, belirtilerinizi ve semptomlarınızı hafifletmeye ve yaşlanma ile ortaya çıkabilecek kronik rahatsızlıkların önlenmesine ya da yönetilmesine odaklanır. Tedaviler şunları içerebilir:

Hormon tedavisi. Östrojen terapisi, menopoz sıcak basması rahatlatmak için en etkili tedavi seçeneğidir. Kişisel ve aile tıbbi geçmişinize bağlı olarak, doktorunuz size en düşük dozda östrojen ve sizin için semptom rahatlığı sağlamak için gereken en kısa zaman dilimini önerebilir. Hala uterusunuz varsa, östrojene ek olarak progestin’e ihtiyacınız olacak. Östrojen ayrıca kemik kaybını önlemeye yardımcı olur. Hormon tedavisinin uzun süreli kullanımı bazı kardiyovasküler ve meme kanseri risklerine sahip olabilir, ancak menopoz dönemindeki başlangıç ​​hormonları bazı kadınlar için faydalar göstermiştir. Siz ve doktorunuz hormon tedavisinin yararlarını ve risklerini ve sizin için güvenli bir seçim olup olmadığını tartışacaksınız.

Vajinal östrojen. Vajinal kuruluk rahatlatmak için, östrojen vajinaya vajinaya vajina krem, tablet veya halka kullanılarak uygulanabilir. Bu tedavi, vajinal dokular tarafından emilen az miktarda östrojen açığa çıkarır. Bu vajinal kuruluk, cinsel ilişki ve bazı idrar belirtileri ile rahatsızlık rahatlatmak yardımcı olabilir.

Düşük doz antidepresanlar. Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) olarak adlandırılan ilaçların sınıfı ile ilgili belirli antidepresanlar menopoz sıcak basması azaltabilir. Sıcak basmaların yönetimi için düşük dozlu bir antidepresan, sağlık nedenleriyle östrojen alamayan veya bir duygudurum bozukluğu için bir antidepresana ihtiyaç duyan kadınlar için yararlı olabilir.

Gabapentin (Neurontin, Gralise, diğerleri). Gabapentin nöbetleri tedavi etmek için onaylanmıştır, ancak aynı zamanda sıcak basmaları azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Bu ilaç, östrojen terapisini kullanamayan ve geceleri de sıcak basması olanlarda faydalıdır.

Klonidin (Catapres, Kapvay, diğerleri). Genellikle yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılan bir hap veya yama olan klonidin sıcak basmalardan biraz rahatlama sağlayabilir.

Osteoporozu önlemek veya tedavi etmek için ilaçlar. Bireysel ihtiyaçlara bağlı olarak, doktorlar osteoporozu önlemek veya tedavi etmek için ilaç önerebilir. Kemik kaybını ve kırık riskini azaltmaya yardımcı olan çeşitli ilaçlar mevcuttur. Doktorunuz kemikleri güçlendirmeye yardımcı olmak için D vitamini takviyeleri yazabilir.

Herhangi bir tedaviye karar vermeden önce, seçenekleriniz ve her biriyle ilgili riskler ve faydalar hakkında doktorunuzla konuşun. İhtiyaçlarınız ve tedavi seçenekleriniz değişebileceği için seçeneklerinizi yıllık olarak gözden geçirin.

Menopoza Ne İyi Gelir?

Menopoz biyolojik bir durumdur. Bu bir hastalık değildir; Aksine, vücudun içinden geçmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte, bazı belirtiler rahatsız edici olabilir. Menopozun can sıkıcı semptomlarını gidermek için bitkisel ilaçlar uygulanabilir. Bitkisel çözeltileri uygulamadan önce doktorunuza danışın. Kişinin bazı bitkilere karşı alerjisi olabilir. Menopoz semptomu şiddetlenirse veya bu ifadeye benzerse, ancak farklı bir adet dönemi, acı ve ıstırap varsa, o zaman bir doktor görünmelidir. Menopoz diğer kas hastalıkları ile karıştırılmamalıdır.

Neyse ki, menopozla ilişkili birçok belirti ve semptom geçicidir. Etkilerini azaltmaya veya önlemeye yardımcı olmak için şu adımları izleyin:

Soğuk – Sıcak: Katmanlar halinde giyin, soğuk bir bardak su veya serin bir yere gidin. Sıcak basmalarınızı neyin tetiklediğini kesinleştirmeye çalışın. Birçok kadın için tetikleyiciler sıcak içecekler, kafein, baharatlı yiyecekler, alkol, stres, sıcak hava ve hatta sıcak bir oda içerebilir.

Vajinal rahatsızlığı azaltın: Reçetesiz, su bazlı vajinal yağlayıcılar (Astroglide, KY jöle, diğerleri), silikon bazlı kayganlaştırıcılar veya nemlendiriciler (Replens, diğerleri) kullanın. Gliserin içermeyen ürünleri seçin, bu kimyasallara karşı hassas olan kadınlarda yanma veya tahrişe neden olabilir. Cinsel olarak aktif kalmak, vajinaya kan akışını arttırarak da yardımcı olur.

Yeterli uyku almak: Uyumaya zor hale getirebilecek kafeinlerden kaçının ve uykuyu kesebilecek çok fazla alkol almayın. Gün boyunca egzersiz, yatmadan önce doğru olmasa bile. Sıcak basışlar uykunuzu bozarsa, yeterli dinlenmeden önce bunları yönetmenin bir yolunu bulmanız gerekebilir.

Pratik dinlenme teknikleri:Derin nefes alma, tempolu solunum, güdümlü görüntüler, masaj ve progresif kas gevşetme gibi teknikler menopoz semptomlarına yardımcı olabilir. Farklı dinlenme alıştırmaları üzerine bir dizi kitap, CD ve çevrimiçi teklif bulabilirsiniz.

Pelvik tabanınızı güçlendirin: Kegel egzersizleri denilen pelvik taban kas egzersizleri, bazı idrar kaçırma biçimlerini geliştirebilir.

Dengeli bir diyet yiyin: Çeşitli meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllar dahil. Doymuş yağları, yağları ve şekerleri sınırlayın. Günlük gereksinimleri karşılamanıza yardımcı olmak için kalsiyum veya D vitamini takviyesine ihtiyacınız varsa sağlayıcınıza danışın.

Sigara içmeyin: Sigara içmek kalp hastalığı, inme, osteoporoz, kanser ve diğer bir dizi sağlık sorununuzu artırır. Ayrıca sıcak basmaları artırabilir ve daha önceki menopozları da getirebilir.

Düzenli egzersiz: Kalp hastalığı, diyabet, osteoporoz ve yaşlanma ile ilişkili diğer hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olmak için düzenli olarak fiziksel aktivite veya egzersiz yapın.

– Sıcak basmaları tetikleyen şeylere dikkat edilmelidir ve buna göre önlemler alınmalıdır.

– Sıcaklığı ve gece terlemelerini azaltmak için bir bardak soğuk su içilebilir.

– B vitamini takviyesi doktor kontrolünde alınabilir.

– Sabahın erken saatlerinde güneşlenmeli, vücudun D vitamini alınmasına ihtiyacı vardır. Güneşin altında en az 15 dakika geçirebilirsiniz.

– Bir kişi çok ağırsa, kilo vermek için diyet planları oluşturulabilir.

– Yatmadan önce yememelisin.

– Çay ya da süt gibi kafeinsiz içecekler yatmadan önce sıcak olarak tüketilebilir.

– Yeterli uyku alınmalıdır.

– Vajinal rahatsızlık su bazlı vajinal yağlayıcılar veya nemlendiriciler kullanılarak azaltılabilir.

– Alkollü içecekler ve kahve gibi içecekler kısıtlanmalıdır.

– Semptomlar alevlenebileceği için sigara içilmemelidir.

1. Keten tohumu menopoz tedavisi

Keten tohumu, sıcak basmaları gibi menopoz semptomları için en etkili çözümlerden biridir. Keten tohumu omega 3 yağ asitleri ve lignanlar, fitoöstrojenler içerir. Yapılan çalışmaya göre, keten tohumu sıcak basın semptomu yüzde 50 oranında azaldı. Aynı zamanda vajinal kuruluk, yoğunluğu azaltır ve vücuttaki östrojen seviyelerini arttırır.

– Bir çorba kaşığı keten tohumu günde iki kez bol su ile alınabilir.

– Ayrıca; Sosis, salata veya yemeklere lezzet katmak için de kullanılabilir.

Not: Sindirilmesi zor olduğundan çok fazla keten tohumu kaçınılmalıdır.

2. Menopoz için bitkisel ilaç: Elma sirkesi

Elma sirkülasyonu, menopoz semptomlarını yatıştırmak için kullanılan en popüler çözümlerden biridir. Filtresiz ve işlenmemiş elma halkaları, en rahatsız edici endikasyonları, özellikle adet gecikmesi, sıcak basmaları ve gece terlemelerini hafifletebilir.

– 1 veya 2 yemek kaşığı filtre edilmemiş elma suyu bir bardak su ile karıştırılır.

– Bu tonik toksinler vücuttan kolayca alınır ve hormonları düzenlemek için sabah sarhoş olurlar.

3. Menopozda soya ürünleri

Soya ürünleri menopoz semptomlarının tedavisinde de etkilidir. Hormon seviyelerini dengelemeye yardımcı olan bazı östrojenik bileşikler içerir.

– Her gün iki bardak soya sütü alınabilir.

– Her gün birkaç dilim soya fasulyesi keten tohumu yenebilir.

– Ayrıca diyette daha fazla soya ürünleri tüketilebilir.

4. Menopoz vitaminleri: Menopozda E vitamini

Klinik deneyler, E Vitamininin sıcak basmaları kontrol etmeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Östrojen hormonu dengeler. Aynı zamanda vajinal kuruluk ve kalp sertliğini azaltmaya yardımcı olur.

– Vitamin E vajinaya topikal olarak uygulanabilir.

– Ayrıca, her gece 200 IU kapsül E vitamini tüketilebilir. E vitamini takviyesinden önce bir hekime danışılmalıdır.

5. Menopoza iyi gelen bitkisel ilaçlar: Siyah yılan kökü

Siyah yılan kökü, sıcak basmaları ve gece terlemeleri için yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Menopoz endikasyonunda oldukça etkilidir. Ayrıca ağrı giderici özelliklere sahip anti-inflamatuar ve salisilik asit içerir. Depresyon belirtilerinde de çok etkilidir. Çeşitli şekillerde alınabilir. Kapsül ve tabletlerde ve bitki pazarlarında bulunur. Ancak, kullanmadan önce bir doktora danışmanız tavsiye edilir.

Not: Karaciğer hastalığı olan kadınlar siyah yılan köklerini kullanmamalıdır.

6. Menopoz için bitkisel tedavi: Hayıt bitkisi

Bir başka popüler doğal çözüm, yaşam bitkisidir. Canlılık menopoz semptomlarını sakinleştirmeye yardımcı olur. Hormon dengesini düzenler ve endokrin sistemini desteklemeye yardımcı olur. Bu, sıcak basmaları, terleme, vajinal kuruluk ve hatta hafif depresyon gibi belirtileri kontrol etmeye yardımcı olur.

– Bir çay kaşığı kıyılmış bitki bir bardak sıcak su içinde karıştırılır. Kapak kapalı ve 15 dakika demlenmesi bekleniyor. Daha sonra süzülür ve sarhoş olur. Karışım günde en fazla 3 fincan tüketilmelidir.

7. Menopoz ve tarçın

Tarçın; anksiyete, ruh hali ve depresyonun azaltılmasında kullanılan en etkili bitkisel çözümlerden biridir. Tarçın uterus kaslarını rahatlatır ve menopoz dönemindeki kadınlar için son derece faydalıdır.

– Tarçın bitki çayları, yemekler, tatlılar ve diğer yiyecekler tüketilebilir.

– Menopoz hormon seviyelerinde değişikliklere neden olur. Bu, ayak ağrısının oluşmasına neden olur. Acıyı önlemek için sıcak suya iki çorba kaşığı küçük bir tarçın kovası eklenir. Bu suda ayaklar yaklaşık 15 dakika tutulur. Bu uygulama her gün düzenli olarak yapılabilir.

8. Akupunktur

Akupunktur ile sıcak basması gibi bazı menopoz semptomları ve anksiyete belirtileri rahatlatılabilir. Çalışmalar akupunktur tedavisinin sıcak basmaların şiddetini azalttığını göstermiştir. Pittsburgh Üniversitesi’ndeki bir başka çalışma, akupunkturun uyku bozuklukları ve duygudurum değişikliklerini geliştirmeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Tedavi süresi kişiye göre değişebilir.

9. Menopoz ve yoga

Ruh hali, uyku bozuklukları, gece terlemeleri ve sıcak basma işaretleri, yoga egzersizlerini de büyük ölçüde azaltabilir. Bir çalışmada birden fazla araştırmada, menopoz döneminin açıklanması için açıklama yapıldı. Menopoz semptomlarını azaltmaya yardımcı olan yoga uygulamalarının belirli duruşlarına özellikle dikkat edilebilir. Bu duruşlar kontrollü solunum (pranayama) ve meditasyon (dhyana) ‘dir. Haftada en az iki kez yoga egzersizleri yapılabilir. Aynı zamanda yoga ile, doğru solunum teknikleri de öğrenilebilir.

10. Menopoz egzersizleri

Düzenli egzersiz menopoz semptomlarını azaltmaya yardımcı olurken aynı zamanda stresden kurtulmaya yardımcı olur. Ruhu geliştirir, bilişsel stresi önler ve yaşam kalitesini artırır. Menopozdaki kadınlar uyku problemleri konusunda yardımcı olurlar. Uzmanlar günde 30 dakika spor yapmayı tavsiye ediyor.