Yapılan değişiklik kapsamında, dönem borcu 25 bin liranın altında olan bireysel kredi kartları için uygulanan yüzde 3,5’lik azami akdi faiz oranında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, diğer faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gidildi.

Bu çerçevede, nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 4,75’e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için uygulanan faiz oranı ise yüzde 4,25’ten yüzde 4’e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.