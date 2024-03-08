Mert Software & Electronics, son teknoloji ürünlerini ve yenilikçi çözümlerini sergilemek üzere LEAP 2024 fuarına katıldı. 4-7 Mart 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde yazılım ve bilişim hizmetlerine yönelik düzenlenen fuarda, Mert Software & Electronics üretimde dijital çözümleriyle öne çıkmayı başardı.

Mert Software & Electronics 2003 yılından bu yana bilgi teknolojisi çözümlerine ilişkin ihtiyaç ve beklentileri, tüm sektörlerde her ölçekteki şirketin iş süreçlerini sektörel bazda karşılayarak firmalara teknolojik partnerlik yapıyor. MES alanında Türkiye’nin ilk ve tek E Turquality kapsamına alınan ’trex’ markası ile üretimde dijital dönüşüme öncülük ederek MES/ MOM çözümleriyle gerçek zamanlı performans ve kayıp sürelerinin istatiksel analiziyle üretim proses etkinliğinin arttırılmasını sağlayarak akıllı fabrikalar oluşmasına rehberlik yapıyor.

4-7 Mart tarihlerinde Riyad Sergi ve Kongre Merkezi’nde, 183 ülkeden 172 binden fazla katılımcıyı ağırlayan LEAP Fuarı ile ilgili konuşan Mert Software & Electronics Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, "Hizmet İhracatçıları Birliği ( HİB) organizasyonu ile Türkiye Pavilyonundaki standımızla milli katılım sağlıyoruz.Öncelikle bu organizasyon için HİB’e teşekkürlerimizi sunarım. Fuarları yeni iş fırsatları oluşturmak için stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz. LEAP 2024 Fuarı, sektördeki en son gelişmeleri takip etmek ve müşterilerimizle doğrudan etkileşim kurmak için önemli fırsatlar sağladı. Yenilikçi ürünlerimizi sergilemek ve işbirliği imkanlarını değerlendirmenin yanında, fuarda Ticaret Bakanımız Prof Dr. Ömer Bolat’a ülkemizin ticaret alanındaki hedeflerine birlikte ulaşma yolundaki adımlarımızı ve projelerimizi yakından tanıtma fırsatı sunduğumuz için de mutluyuz" dedi.

Üretim başta olmak üzere birçok firmanın dijitalleşmesi için çözümler sunan Mert Software & Electronics “unicorn” olma hedefi için çalışmalarına devam ederken E Turquality ile yeni ihracat pazarlarını da hedefine aldı.