Çanakkale Savaşı’nda sabit batarya gemisi olarak kullanılan ve 13 Aralık 1914’te İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı’nda şehit olan 10 subay ile 25 asker, denize çelenk bırakılmasıyla anıldı.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesindeki Mesudiye Zırhlısı Anıtı önünde anma töreni gerçekleştirildi. Saat 11.58’de, Sarısığlar mevkisinde 109 yıl önce İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı’nda şehit olan 10 subay ve 25 asker, zırhlının battığı bölgede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şiirler okunan, şehitler için dua edilen anma programı, sahilden denize çelenk ve karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

Mesudiye Zırhlısı

Osmanlı Donanması bünyesinde 1887-1888 Osmanlı-Rus, 1897 Osmanlı-Yunan ile 1912-1913 Balkan Savaşları’nda başarıyla görev yapan, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Boğazı’na girmek isteyen yabancı gemilere karşı sabit batarya olarak kullanılan Mesudiye Zırhlısı, Sarısığlar mevkisinde 13 Aralık 1914’te İngiliz B11 Denizaltısı’ndan atılan torpidoyla batırıldı. Mesudiye Zırhlısı’ndaki 598 kişilik mürettebattan 10 subay ve 25 er şehit oldu.