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 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sabah saatlerinde başlayacak olan yağışlar, öğleye doğru etkisini artıracak. Sıcaklık 8-18 derece arasında değişirken, rüzgarın da yer yer etkili olacağı belirtiliyor. Akşam saatlerinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. 

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İnegöl'de bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışların akşam saatlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Sıcaklık 3-15 derece arasında seyredecek. Rüzgarın etkisiyle yağışların daha etkili hale geleceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber merkezi