Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sabah saatlerinde başlayacak olan yağışlar, öğleye doğru etkisini artıracak. Sıcaklık 8-18 derece arasında değişirken, rüzgarın da yer yer etkili olacağı belirtiliyor. Akşam saatlerinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.

İnegöl'de bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışların akşam saatlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Sıcaklık 3-15 derece arasında seyredecek. Rüzgarın etkisiyle yağışların daha etkili hale geleceği öngörülüyor.