Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 14 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde Bursa'ya rüzgarlı bir hava hakim olurken en yüksek sıcaklık 24 derece olacak.

Haftanın son günü ise sabah saatlerinde termometreler 16 derece olarak ölçülürken gün içerisinde rüzgarlı geçecek. Bununla beraber en yüksek sıcaklık 24 dereceye kadar tırmanıyor.

Haftanın ilk iş gününde Bursa'da sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 12 derece olarak ölçülürken gün içerisinde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl'de hava nasıl olacak?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 8 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde parçalı bulutlu bir hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 23 dereceye kadar tırmanıyor.

inegöl için 5 günlük hava durumu tahmini