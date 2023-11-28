Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için gün ve saat belirterek kuvvetli sağanak ve yağış uyarısında bulundu. Vatandaşlara, olası olumsuz etkilerden korunmaları için tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Tekirdağ ile İstanbul Avrupa Yakası'ndan başlayarak sabah saatlerinden itibaren İstanbul il geneli, 29.11.2023 Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama Zamanı

29.11.2023 01:00

Bitiş Zamanı

30.11.2023 03:00