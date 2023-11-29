Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 14 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde kuvvetli sağanak yağışla beraber termometrelerdeki ciddi düşüş devam ederken en yüksek sıcaklık 19 derece olacak.

Perşembe günü ise sabah saatlerinde termometreler 12 derece olarak ölçülürken gün içerisinde sağanak yağış Bursa genelini etkisi altına alacak. Bununla beraber en yüksek sıcaklık 18 dereceye kadar tırmanıyor.

Haftanın son iş günü Bursa'da sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 11 derece olarak ölçülürken gün içerisinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl'de hava nasıl olacak?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 9 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 16 dereceye kadar tırmanıyor.

İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini