Hava forum sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada vatandaşları Yunanistan’dan gelecek olan toz kütlesi için uyarıda bulundu.

Lodos geliyor

Hava Forum’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

"Dikkat! Perşembe, Yunanistan üzerinden bize doğru Afrika tozu kütlesi geliyor. Araba yıkamayın, cam silmeyin, ayakkabılarınızı boyamayın. Hava ısınacak, bir de lodos olacak."

Haftalık hava tahmini yayınlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden 26 Kasım- 1 Kasım arası haftalık hava tahminini yayımladı.

Yapılan açıklama şöyle;

"Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor."

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 29 derece seviyelerine kadar tırmanıyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ