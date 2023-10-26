İnegöl Metal sanayiinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın saat 03.00 sıralarında Sinanbey mahallesi 24. Metal sokakta bulunan mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını, devriye atan Bekçiler fark etti. Bekçilerin haber vermesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu işyerine hasar meydana geldi. Bekçilerin, fark etmesiyle olası facianın önüne geçildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.