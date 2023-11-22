2 saat 53 dakika süren belgesel Twin Flames: Tehlikeli Sularda Aşk ( Escaping Twin Flames), sosyal medya kullananları ikiye ayırdı. Üç bölümde oluşan belgeselde, Jeff Dibine ve Shaleia’nın kurduğu tarikatı merkeze almaktadır. Bu üç bölümü izleyen seyirci çılgına döndü.

Belgeseli izleyenler, 8 Kasım’da yayınlanan bölümü ‘rahatsız edici’ bulsalar da karışık duygulara kapılarak arkadaşlarına da belgeseli izlemeleri için tavsiye ettiler.

“Çılgınca, Delice”

İndependent Türkiye’nin söylediği bilgilere göre, Netfilx platformunun 18 yaş üzerine uygun olduğu konusunda uyardığı dizinin konusunu kısaca şu şekilde özetledi;

İnsanların gerçek aşkı bulamalarını sağlayan bir ruhani işletme kuran çift, belgeselde eski takipçileri, onların rahatsız edici uygulamaları anlatılmaktadır.

Sinemacı Inbal B. Lessner ve Cecilia Peck, eski üyelerin deneyimlerini direk ekrana taşıyarak tarikat benzeri topluluğun içindeki şok edici hikâyelerini ortaya çıkarıyor.

Belgeseli izleyen seyirci şaşkınlığını gizleyemedi ve yaklaşık bir saat süren bölümlerden oluşan belgesele karşı duygularını dile getirdiler, şok edici bir konuyu gün yüzüne çıkarttığı için de belgeselden büyük övgüyle bahsettiler.