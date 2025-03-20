Yıllar süren müzik yolculuğunda, farklı jenerasyonlardan dinleyicilere ulaşan MFÖ, sürpriz bir akustik albümle dinleyenleriyle buluşacak. Her döneme damga vuran MFÖ şarkıları müzikseverleri adeta nostaljik bir yolculuğa çıkaracak. "MFÖ En İyiler Akustik, Vol. 1" ismiyle yayınlanacak olan ve efsanevi grubun yıllardır en sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını içeren albümün kaydı, Özkan Uğur’un vefatından önce tamamlandı. Bu sürpriz akustik albüm hem Özkan Uğur’un anısını yaşatacak hem de MFÖ’nün müziğini bir kez daha dinleyicilere tüm grup üyeleriyle son kez sunacak. Özkan Uğur’un tüm Türkiye’yi yasa boğan vedasından önce, MF olarak Mazhar, Fuat, Özkan’ın son kez bir araya geldiği albüm, aynı zamanda efsane grubun ilk akustik cover albümü olarak da bir ilke imza atıyor. Nesilden nesile herkesin çok sevdiği unutulmaz şarkılar bu kez akustik versiyonlarıyla müzikseverlere sunulacak. 7’den 70’e her döneme damga vuran "Sarı Laleler, Yandım, Vurgun Yedim, Ne Bileyim Ben, Benim Hala Umudum Var, Ali Desidero, Sude, Deli Deli, Buselik Makamına, Sevdim Bir Kere, Aşkın Kenarından" eserlerini akustik aranjmanlarla efsane üçlü tarafından yeniden seslendirildi. Büyük merakla beklenen "MFÖ En İyiler Akustik, Vol.1" albümünün çıkış parçası sözü ve müziği Mazhar Alanson’a ait olan "Sarı Laleler" eseri ile gerçekleşiyor. Şarkının Özkan Uğur’un da yer aldığı klibinin yönetmen koltuğunda ise Kemal Başbuğ oturuyor.

Kaynak: İHA