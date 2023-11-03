İnegöl Belediyesi’nin yapımında neredeyse sona gelindiği Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Önceki gün, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisinin ilçe yöneticileri yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen projeyi ziyaret etti.

MHP HEYETİ PROJEYİ YERİNDE İNCELEDİ

1 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen Meclis Toplantısı'ndan sonra Belediye Başkanı Alper Taban, MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram ve ilçe yöneticileri ile MHP’li meclis üyelerine projeyi gezdirdi. Projenin içerisinde; Kent Meydanı, Toplantı Salonu, Sergi Salonu, Nöbetçi Kitaphane, Gastro İnegöl, Kafeterya, 190 araçlık otopark ve Belediye Hizmet Binası'nın olduğu alanda proje hakkında MHP heyetine bilgi verildi.

7/24 YAŞAYAN MERKEZ

Başkan Alper Taban, Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Taban yaptığı açıklamada 7/24 yaşayan bir merkez inşa edildiğini vurguladı. Vatandaşların bu projenin her alanından faydalanacağı dile getiren Başkan Taban,

Burada gençlerimiz, yaşlılarımız, kadınlar, çocuklar, sanatseverler, sivil toplum kuruluşlarımız herkes ayrı ayrı düşünüldü. Herkes için bir yer, herkesin faydalanacağı bir alan var. Tamamlanıp hizmete girdikten sonra kıymetli daha fazla anlaşılacak bir proje. Bugün de Cumhur İttifakımızın kıymetli ortağı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız Uğur Bayram, yönetim kurulu üyeleri ve MHP’li meclis üyelerimizle alanı gezip kendilerine bilgilendirme yaptık. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp açılışını da yine hep birlikte yapmayı arzu ediyoruz Enflasyon rakamları belli oldu

ifadelerini kullandı.

İbrahim Uslu