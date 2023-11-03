TFF 2. Lig’de 12’nci, TFF 3. Lig’in de ise 9’uncu hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Bursa takımları ne zaman ve nerede maç yapacaklar. İşte detaylar…

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TFF 2. LİG – BEYAZ GRUP

5 Kasım Pazar:

14.00 Bursaspor-Kırşehir Futbol (Sütaş Timsah Park)

14.00 Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

TFF 2. LİG – KIRMIZI GRUP

14.00 İskenderunspor-İnegölspor (7 Ocak)

TFF 3. LİG – 1. GRUP

5 Kasım Pazar:

14.00 İnegöl Kafkasspor-Talasgücü Belediyespor (İnegöl İlçe)

TFF 3. LİG – 4. GRUP

14.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Bursa Yıldırımspor (Kurtalan İlçe)