MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı basın mensuplarının MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili sorusuna cevap verdi.

BAHÇELİ'YE SAFFET SANCAKLI SORUSU

Sancaklı'nın, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder." şeklindeki açıklamaları sorulan Bahçeli şunları ifade etti:

"Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir."

SANCAKLI'NIN İSTİFASI İSTENDİ

Bahçeli’nin Sancaklı’ya tepkisinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Sancaklı’nın istifasının istendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, “Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerini kullandı.