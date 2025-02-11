İlçede dünden bu yana devam eden su kesintisiyle ilgili açıklama yapan MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, yaşanan mağduriyetin kendilerini de derinden üzdüğünü belirtti.

Bayram, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, su ve kanalizasyon kazılarının risk barındıran çalışmalar olduğunu vurgulayarak, arızaların bazen uzun sürede giderilebildiğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ ekiplerinin yoğun mesai harcadığını dile getiren Bayram, arızanın bir an önce giderilmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi.

CHP İnegöl İlçe Başkanı’nın konuya açıklık getirmek yerine suçlayıcı bir tutum sergilediğini öne süren Bayram, “Mağdur olan vatandaşlarımızın gönlünü almak yerine sağa sola çamur atmak CHP siyasetine çok yakışıyor” ifadelerini kullandı.

MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, açıklamasında İnegöl halkından özür dileyerek, su kesintisinin giderilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.