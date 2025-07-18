Çalışma masasını gösteren karede, üzerinde çok sayıda kitap ve belge yer alıyordu. Ancak bu kitaplar arasında dikkat çeken bir ayrıntı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Masada, İmralı Cezaevi’nde tutulan terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a ait “Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (İmralı Notları)” adlı kitabın yer aldığı görüldü. Bu detay, paylaşıma yapılan yorumların odağında yer aldı. Yıldız’ın paylaşımında ayrıca Avusturyalı yazar Stefan Zweig’ın “Vicdan Zorbalığa Karşı” adlı eserinin de bulunduğu dikkatlerden kaçmadı. Feti Yıldız, fotoğrafı "Vicdan en büyük terazidir o asla yanlış tartmaz" notuyla yayınladı.

Kaynak: Haber merkezi