Kandıra’da bulunan Miço Koyu Kadınlar Plajı, doğayla iç içe konumu ve eksiksiz hizmet anlayışıyla yoğun ilgi görüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sezonu boyunca yalnızca kadınlara özel olarak hizmet sunan Miço Koyu Kadınlar Plajı, Antikkapı A.Ş. tarafından titizlikle işletiliyor. Kadın misafirlerin huzur, güven ve konfor içinde vakit geçirdiği plaj, yaz sezonda da beklentilerin ötesinde hizmet anlayışıyla büyük beğeni topluyor. Doğayla iç içe konumuyla bölgenin en çok tercih edilen sahilleri arasında yer alan Miço Koyu Kadınlar Plajı; 200 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde plaj alanı, uygun fiyatlarla sunulan şemsiye ve şezlonglar, WC, duş, soyunma kabinleri, gölgelik alanlar, sağlık ve cankurtaran hizmetleri, bisiklet park alanı ve ücretsiz otopark gibi imkanlarla eksiksiz hizmet sunuyor. Antikkapı A.Ş. tarafından işletilen plajda yer alan Antik Kafe, ziyaretçilerine gün boyu ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli yiyecek ve içecek alternatifleriyle kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunarken; Antik Kafe Karavanı ise deniz keyfini doyasıya yaşamak isteyen misafirler için deniz simidi, kolluk, deniz yatağı, güneş kremi ve gözlük gibi ihtiyaç duyulan deniz ürün gruplarıyla hizmet veriyor.

Düzenli olarak gerçekleştirilen su analizleri ile Mavi Bayrak unvanını koruyan plaj, UlaşımPark’a bağlı 800K ve 800CK numaralı otobüs hatları sayesinde plaja toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilir durumda. 7 yaş ve üzeri erkek çocuklarının kabul edilmediği Miço Kadınlar Plajı, güvenli ve rahat ortamıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.