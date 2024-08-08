Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun en büyük kültür ve sanat festivaline ev sahipliği yapacak olan Sakarya Millet Bahçesi’ni hazırlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda birbirinden renkli programlar ile şehirdeki atmosferi değiştirecek olan Sakarya Kültür Festivali’ne hazırlanıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri hemşehri buluşmaları, TRT şehir konserleri ve birbirinden güzel sinema gösterimleriyle çocuk oyunlarının gerçekleştirileceği festival için Sakarya Millet Bahçesi’nde hummalı bir hazırlık yürütüyor. Büyükşehir park alanında çim biçme, yabani ot temizliği, peyzaj düzenlemeleri yapıyor ve deforme olan alanları sil baştan yeniliyor. Bu çerçevede, Sakarya Kültür Festivali kapsamında sanatseverlerin ağırlanacağı eski açık tribünün deforme olan kısımları sıva ve montaj yapılarak yenilendi.