2025 Aralık ayı enflasyonu, TÜİK tarafından 5 Ocak 2026’da yüzde 30,89 olarak duyuruldu. Bu oran doğrultusunda memur ve emekli maaşlarına yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı yansıtıldı. Enflasyona bağlı artıştan milletvekili maaşları da etkilendi. 2026 yılı itibarıyla milletvekili maaşı 273 bin 196 TL’ye yükselirken, emekli milletvekili aylığı 177 bin 658 TL olarak belirlendi. Hem milletvekili hem de emekli statüsüne sahip olanların toplam geliri ise 450 bin TL’ye ulaştı.

Yıllar içinde değişim

2017’den bu yana milletvekili maaşlarında artış yüzde 1525 oranında oldu. Aynı dönemde asgari ücret yüzde 1900 oranında artış gösterdi ancak aradaki fark kapanmadı.

2026 yılı için asgari ücret, yüzde 27’lik artışla 28 bin 75 TL olarak açıklanırken, milletvekili maaşı asgari ücretin 9,7 katına ulaştı. Bu oran 2017’de 12 seviyesindeyken, 2021’de 8,8’e, 2024’te ise 6,5’e kadar düştü. Yıllar içindeki dalgalanma dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Emekli maaşlarının farkı

Emekli milletvekillerinin maaşı da 177 bin 658 TL olurken, en düşük emekli maaşı enflasyon verisinin ardından 18 bin 938 TL’ye çıktı. Son duruma göre, emekli milletvekili 9,4 en düşük emekli maaşı alıyor.

Emekli milletvekili maaşları 2019 yılından bu yana yüzde 1225 oranında artarken, en düşük emekli maaşı ise yüzde 681 oranında artış gösterdi. Aradaki fark da yıllar içinde açıldı.