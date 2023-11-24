Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçede gerçekleştirdiği proje kapsamında, musluklarda kullanılan perlatör aparatlarını 30 okula kazandırarak %25'e yakın su tasarrufu sağlamayı amaçlıyor. Mustafakemalpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başlatılan su tasarrufu hareketi, ilçe merkezindeki okullarda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik su tasarrufu başlığı dağıtımını içeriyor.

Su tasarruf başlıkları, bilinen diğer adıyla perlatörler, öğrencilerin ve öğretmenlerin günlük su kullanımında etkin bir tasarruf sağlamak üzere dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında, Mustafakemalpaşa Belediyesi de su tasarrufu konusunda liderlik yaparak ilçedeki okullarda su kullanımını azaltmaya yönelik önemli bir adım attı.

Başkan Kanar, su kaynaklarının azalması ve küresel kuraklık sorununa vurgu yaparak, "Çocuklarımızın bilinçli su kullanımını teşvik ederek su tasarrufunu bir yaşam tarzı haline getirmelerini önemsiyoruz" dedi. Mustafakemalpaşa Belediyesi, 30 okula dağıtılan 3000 perlatör ile su tasarrufu konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bu proje, sadece suyun sürdürülebilir kullanımına odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda gelecek nesilleri çevre bilinciyle yetiştirme amacını güdüyor.