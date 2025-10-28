Kocaeli Şehir Tiyatroları, Mimar Sinan’ın dehası ile günümüzün "enkaz kurtarma çalışması"nı aynı sahnede buluşturuyor. Deprem gerçeğine ve kentleşme sorunlarına sanatsal eleştiri getiren oyun, "İyi bir şehir vicdanla olur" mesajıyla seyirciyi vicdani sorgulamaya davet ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Mimar Sinan’ın mirasını ve şehirlerin vicdanla yeniden inşasını konu alan "Sinan" adlı yeni oyununun prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’nın yönetmenliğinde sahneye taşınan "Sinan", sadece bir tiyatro oyunu değil; aynı zamanda bir zihniyet dönüşümünün, vicdanla yeniden inşa edilen bir şehir anlayışının simgesi olarak izleyiciyle buluşacak. Sanatın, toplumun ruhunu onaran gücünden yola çıkan ekip; hem geçmişle bugünü hem de yıkımla yeniden doğuşu aynı sahnede bir araya getiriyor.

30 Ekim’de prömiyer

Sanatseverlerin merakla beklediği oyun, 30 Ekim Perşembe günü İzmit’te bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde prömiyer yapacak. Yaklaşık 60 kişilik geniş bir ekibin emeğiyle hazırlanan oyun, görsel zenginliği, dönem kostümleri, özgün müzikleri ve çok katmanlı kurgusuyla dikkat çekiyor.

"Sadece binaları dönüştürmek değil, bazen zihniyeti dönüştürmek daha çok önem kazanıyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, çok heyecanlı olduklarına dikkati çekerek, arka planda büyük bir emeğin olduğunu söyledi. Oyunu, kalabalık bir ekiple sahneleyeceklerini ifade eden Sigalı, "Bu oyun aslında kentsel dönüşüm projesinin bir ayağı diyebiliriz. Çünkü sadece binaları dönüştürmek değil, bazen zihniyeti dönüştürmek daha çok önem kazanıyor. Bu yüzden biz de sanatımızla, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olarak bu duruma bir katkı sunmak istedik. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz ’Sinan’ projesini bu şekilde temellendirdik" dedi.

"Provaları izlerken çok etkileniyorum"

Oyunun iki zamanlı bir kurguya sahip olduğunu aktaran Sigalı, şu bilgileri verdi:

"Biri günümüz, diğeri geçmiş dönem. Bu iki dönemin kendi iç sorgularıyla finale doğru birleştiği bir yapı var. Sinan’ın geleceği okumasıyla, enkaz altındaki mimarlık öğrencisinin geçmişi bilmesi ve anlaması arasında ortaklaşan bir süreci anlatıyor. Provaları izlerken çok etkileniyorum çünkü oldukça büyük bir emek var. Oyunumuzun dekorlarını Efter Tunç yaptı. Kostüm tasarımını Gülden Sayıl, ışık tasarımını ise Yakup Çartık üstlendi. Müziklerini Gürkan Çakıcı yaptı. Koreografisi Özgür Adam İnanç’a ait. Çok kalabalık ve çok güçlü bir ekiple hazırlandık. Heyecanla o günü bekliyoruz."

"Geçmiş ve günümüz anlatılıyor"

Aydın Sigalı, sahnede 36 oyuncu olduğunu, teknik ekiple birlikte toplam 60 kişinin görev aldığını belirtti. Oyunun karmaşık bir kurguya sahip olduğunu kaydeden Sigalı, seyircilerin keyif alacağı bir yapı oluşturduklarını da aktardı. Zaman zaman geçmişe gidildiğini, o dönemin içinden bir enkaz kurtarma çalışmasının çıktığını, ardından tekrar günümüze dönüldüğünü anlatan Sigalı, "Seyirci sıkmayacak, merakla, ’Bir sonraki sahnede ne olacak?’ diye düşünecek bir oyun yapmaya çalıştık. Heyecanla seyirciyle buluşmayı bekliyoruz. Artık oyunumuz çıktıktan sonra da seyircinin alkışlarına teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Projemiz kentte çok büyük bir ses getirdi"

Son ışık provalarını yaparak son aşamaya geldiklerine dikkati çeken Aydı Sigalı, "30 Ekim’de saat 20.00’de prömiyerimizi yapıyoruz. Ondan sonra sezon içinde de sürekli oynayacağız. Herkesi davet ediyoruz. Zaten projemiz kentte çok büyük bir ses getirdi. Bunun ülke çapında da yayılmasını hedefliyoruz. Bu anlamda salonun hep dolu olacağını tahmin ediyorum" dedi.

"Uluslararası projelere imza atmak istiyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 27 yıllık köklü bir geçmişi olduğunu ve "Sinan"ın tiyatronun yaklaşık 190. oyunu olduğunu belirten Sigalı, şöyle devam etti:

"Benim yönettiğim bu tiyatroda 8. oyun. Çok köklü bir tiyatroyuz. Yeni katılan arkadaşlarımızla harmanlanarak giderek büyüyoruz. Ülke çapında ses getirecek işlere imza atmak istiyoruz. Hatta uluslararası projelere de imza atmak istiyoruz. Bu anlamda hedefimizi yüksek tutuyoruz ve arkamızda bizi sonsuz destekleyen bir belediye başkanımız var; Doç. Dr. Sayın Tahir Büyükakın ve çalışma arkadaşları. Belediyemizin bu desteğiyle, başkanımızın vizyonuyla büyük işler yapmaya devam edeceğiz."

"İstanbul, Ankara gibi sahnesi uygun olan şehirlerde de oynamayı planlıyoruz"

Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, henüz netleşmemekle birlikte, oyunu İstanbul ve Ankara gibi sahnesi uygun olan şehirlerde de sergilemeyi planladıklarını bildirdi. Oyunun ana temasının "İyi bir şehir, vicdanla olur" olduğunu vurgulayan Sigalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir şeyi üretirken, hayata geçirirken veya temellendirirken öncelikle vicdanımızı ortaya koymamız gerekiyor. ’Sinan’ bu anlamda geleceği okuyarak inanılmaz bir dehalık örneği sergilemiş. Bugün bile hala bizi şaşırtan özelliklerle o binaların yapıldığına şahit oluyoruz. Ondan örnek almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden onu hatırlatmak için Sinan oyununu sahneledik. Çünkü gerçekten dünya çapında bir deha belki de örneği yok."

