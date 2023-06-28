Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Cimnastik kursu öğrencileri tarafından hazırlanan cimnastik gösterisine katılarak özenle hazırlanan minik cimnastikçilerin gösterisini beğeni ile izledi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cimnastik Kursu Kış Spor Okulları kapanış gösterisi öğrencilerin aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. Gösteride minik jimnastikçiler, yıl boyunca öğrendikleri hareketleri salonda bulunan anne ve babaları için sahnelerken, salondaki seyirciler miniklerin gösterilerini uzun süre alkışladı. Çeşitli cimnastik hareketlerini senkronize bir şekilde müzik eşliğinde başarıyla sergileyen ve geleceğin profesyonel sporcuları olma yolunda emin adımlarla ilerleyen minik cimnastikçiler, sergiledikleri zor hareketler ile de beğeni topladılar. Gösteri bitiminde sahneye gelerek öğrencileri tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu “Değerli aileler ve hemşehrilerim; hep birlikte çok güzel bir gösteri izledik. Bu güzel yavrularımız Kış Cimnastik Okulu eğitimlerini başarıyla tamamlamış. Atatürk'ün ilkelerini, kurduğu Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak şekilde geleceğe taşıyacaklar. Kübra Hocamıza da emekleri için teşekkür ediyorum. Yaz okulları ile yavrularımıza yönelik kurslarımız devam edecek. Bir kez daha hepsini tebrik ediyor, hepinize iyi günler diliyorum.” dedi. Ardından Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte minik cimnastikçilere Katılım Belgelerini ve hediyelerini takdim ettiler. Program sonunda Başkan Bakkalcıoğlu öğrenciler ve aileleri bir süre sohbet etti.

Öğrenci velileri çocukların fiziksel gelişimi için son derece önemli olan bu kursların açılmasını sağlayan ve gerekli olan tüm desteği veren Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na teşekkür ettiler.

İHA