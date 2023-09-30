Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları haftalarını kutlayan öğrencileri ağırlarken, minik öğrenciler itfaiyeye araçlarını inceleme fırsat buldu.

Bilecik’te İtfaiye Haftası etkinlikleri itfaiyeciler kapsamında kendilerini ziyaret eden öğrencilerle birlikte sohbet, muhabbet etti. İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler itfaiye çalışanlarına merak ettikleri soruları sordu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aynı zamanda itfaiye çalışanları yangın durumlarında yangına karşı bireysel ve kolektif alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.