Şükrünailipaşa Anaokulu öğrencileri, okul öncesi eğitimlerinin bir parçası olarak kurum ve meslek tanıtımları kapsamında İnegöl Belediyesi ve Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Öğrenciler, ziyaretleri sırasında belediyenin işleyişi ve zabıta teşkilatının görevleri hakkında bilgilendirildi. Ziyaret Zabıta Müdürlüğü ziyaretiyle başladı. Öğrencilere belediyenin hizmet alanları ve belediyeciliğin önemi anlatıldı. Yerel yönetimlerin şehirdeki rolüne ilişkin bilgiler verildi.

Zabıta Müdürlüğü personeli mihmandarlığında yapılan kurum ziyaretinde öğrencilere zabıtaların görevleri ve şehirdeki düzeni sağlamak adına yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verildi.

Daha sonra Çözüm Merkezi ve İnegöl Belediyesi İzleme Değerlendirme Merkezleri ziyaret edilerek incelendi ve buralar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ziyaretin sonunda öğrenciler, belediye ve zabıta çalışanlarına teşekkür ederek öğrendikleri yeni bilgilerle okullarına geri döndüler.