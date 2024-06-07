Başiskele’de minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verildi.

Başiskele Belediyesi ve Başiskele İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ağız ve diş sağlığının küçük yaşlarda çocuklara aşılanması ve bu konuda bilinçlendirmek amacıyla okulları tek tek ziyaret ederek öğrencilere ağız ve diş sağlığı hakkında önemli bilgiler aktarmayı sürdürüyor. Sağlık ekipleri son olarak Levent Kırca ve Oya Başar İlkokulu’nu ziyaret ederek, buradaki minik öğrencilere ağız ve diş sağlığının neden önemli olduğu, nelere dikkat edilmesi gerektiği, temizlik ve fırçalama olmadan dişlerde ve diş etlerinde yaşanacak sorunları görsellerle anlattı.

Ağız ve diş sağlığı için günde en az iki kez, sabah-akşam dişlerin fırçalanması gerektiğini söyleyen ekipler, uygulamalı olarak fırçalama tekniklerini öğretti. Ayrıca eğitimde diyetisyenler de sağlıklı beslenme ve diş çürümesine en çok neden olanlar besinler hakkında bilgiler da bilgiler verildi.