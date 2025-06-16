Trump Organization tarafından yapılan açıklamada, yeni markanın “T1 Mobile” adıyla hizmet vereceği bildirildi.

Yeni mobil hizmet, Amerikan halkına gelişmiş 5G bağlantı imkânı sunmayı ve uygun fiyatlı tarifelerle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Trump Mobile, ülkenin üç büyük mobil ağ altyapısını kullanarak aylık 47,45 dolara sınırsız konuşma, mesajlaşma ve internet içeren bir paket sunacak.

Kullanıcılara ayrıca cihaz sigortası, 7 gün 24 saat yol yardım hizmeti, sanal sağlık danışmanlığı ve 100’den fazla ülkeye ücretsiz uluslararası arama gibi çeşitli avantajlar da sağlanacak. Markanın ilk akıllı telefonu olan “T1 Phone”, ağustos ayında piyasaya sürülecek. Cihazın “şık ve altın renkli” bir tasarıma sahip olacağı belirtildi.

Trump ailesi, bu adımla mobil iletişim sektörüne güçlü bir giriş yapmayı planlıyor.